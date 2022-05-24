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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Ogier, Safari Rallisi'ne katılacağını doğruladı

Toyota, Sebastien Ogier'in önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Safari Rallisi'nde takıma yeniden katılacağını doğruladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ogier, Safari Rallisi'ne katılacağını doğruladı
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Sekiz kez dünya şampiyonunun geçen hafta sonu Portekiz'de yer almasının ardından, Kenya'da yapılacak Safari Rallisi'ne de katılması planlanıyordu.

Ogier bu sezon LMP2 takımı Richard Mille Racing ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda tam sezon yarışıyor ve aynı zamanda kısmı olarak WRC'ye de katılıyor.

Bu program 38 yaşında sürücünün Le Mans 24 Saat test günü nedeniyle 2-5  Haziran tarihleri arasında yapılacak bir sonraki Sardunya Rallisi'nde yer alamayacağı anlamına geliyordu. Bundan ötürü üçüncü Toyota Yaris'i o hafta sonu Esapekka Lappi sürecek.

Safari Rallisi herhangi bir etkinlikle çakışmadığı için Ogier, bu yıl çıkmayı planladığı beş ralliden üçüncüsüne burada çıkacak.

Ogier, geçen yıl 19 yıllık aradan sonra takvime dönen Kenya etkinliğinde galibiyete uzanan isim olmuştu.

Portekiz'de Ogier cuma günü iki kez lastik patlatması ve cumartesi günü kaza yapmasının ardından iki kez yarış dış kaldı. Buna rağmen araçtan memnun olduğunu söylüyordu.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

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