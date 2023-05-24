Ogier, Safari Rallisi'nde de mücadele edecek
Toyota, sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in Haziran ayındaki Safari Rallisi'nde de yer alacağını resmen duyurdu.
Son iki sezondur yarı zamanlı olarak mücadele eden Ogier, bu kapsamda Monte Carlo, Meksika ve Hırvatistan'da parkura çıkmış, bu üç rallinin de ikisini kazanarak halen bitmediğini göstermişti.
Portekiz'de direksiyon başına geçmeyen Ogier gelecek hafta Sardunya'da geri dönecek, beklentiler kendisinin Safari Rallisi'nde de yer alacağı yönündeydi.
Kısa süre önce bu konuya nokta koymak amacıyla yapılan bir açıklamayla birlikte sekiz kez dünya şampiyonunun Kenya'da yeniden Toyota direksiyonuna geçeceği kesinleşti.
İki sene önce takvime dönen Safari Rallisi'nde Toyota oldukça üstün, 2021'de Ogier galibiyete ulaşmış, 2022'de ise Kalle Rovanpera hafta sonunu domine ederken Toyota 1-2-3-4 gibi güçlü bir sonuç elde etmeyi başarmıştı.
Safari Rallisi organizatörleri de bugün 34 araçtan oluşan tam katılımcı listesini resmen açıkladı.
Toyota'da bir değişiklik yok, Rovanpera ve Ogier'e Elfyn Evans eşlik edecek, dördüncü aracın direksiyonunda da iki sezondur Kenya'da podyuma çıkan Takamoto Katsuta yer alacak.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Hyundai'de de değişiklik yok, Thierry Neuville-Esapekka Lappi ikilisinin yanında Dani Sordo yer alacak.
Portekiz ve Sardunya'nın ardından bir kez daha vefat eden Craig Breen'in yerini alan Sordo'nun tam sezon mücadele edip etmeyeceği henüz belirsiz.
M-Sport ise Safari'de üç araçla yer alacak: şampiyonluk adayı Ott Tanak ve takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet'e özel sürücü Jourdan Serderidis eşlik edecek.
Rally2 klasmanında Oliver Solberg ve Kajetan Kajetanowicz'in Safari'de mücadele etmeyi tercih ettiğini görüyoruz.
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