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Ogier: "Safari, kariyerimin en zor rallisiydi"

Sebastien Ogier, Safari galibiyeti için sonuna kadar zorlamak zorunda kaldığını ve kariyerinin en zor rallilerinden birini geride bıraktığını söylüyor.

Tom Howard
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Winners Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 with the team

Kenya'daki zorlu mücadelede kontrolü ilk günden bu yana elinde tutan Ogier, buna rağmen ralli boyunca Kalle Rovanpera'ya karşı koymak zorunda kaldı.

Sonuç olarak galibiyet Ogier'e gitti, ancak Rovanpera son gün farkı 22.1 saniyeden 6.7 saniyeye kadar indirerek güçlü bir performans ortaya koydu.

Rovanpera'nın baskısının Ogier'i performans anlamında da sıkıntıya soktuğunu söyleyebiliriz, nitekim kendisi Pazar sabahı bir ağaca çarparak aracının arka tarafının hasar görmesine sebep oldu.

Rallinin ardından konuşan Ogier, kariyerinin en zorlayıcı rallilerinden birini geride bıraktığını itiraf etmekte.

Ogier, "Bu ralliyle kıyaslayabileceğim hiçbir ralli yok. Kariyerim boyunca bazı zor hafta sonları geçirdik ve yine de kazandık; ancak bu ralli, üstümdeki baskı miktarını da hesap edersek zirve noktasıydı."

"Dürüst olmak gerekirse, bitiş çizgisine kadar performansımın yeterli olacağından emin değildim, hatta Güç Etabı'nda bir taş radyatörüme hasar veriyordu."

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

"Ne hissedeceğimi bilemiyorum çünkü tüm hafta sonu boyunca çok sıkı bir mücadelenin içindeydim, nadiren bu kadar sıkı rekabet etmek zorunda kalıyorum." 

"Bazen zamana ve rakiplerinize karşı mücadele etmeniz gerekir ama bu sefer daha çok yüzleşmem gereken tüm sorunlara karşı mücadele ettim."

"Kalle çok hızlıydı ve çok geride değildi, ben de beni yavaşlatan bir şey olmadan ne kadar sorunsuz bir şekilde sürebileceğimi düşünüyordum." dedi.

Kenya'dan memnun ayrılan tek taraf Ogier değil, Toyota'da Rovanpera'nın ikinciliği, Elfyn Evans'ın üçüncülüğü ve Takamoto Katsuta'nın dördüncülüğüyle bir kez daha Safari Rallisi'ni 1-2-3-4 yaparak tamamladı.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, "Geçen yıl 1-2-3-4 yaptığımızda bunun on yılda bir gerçekleştiğini düşünmüştüm, ancak bir yıl sonra yine başardık."

"Şunu söyleyebilirim ki, mükemmel bir ekibimiz, güvenilir ve güçlü bir aracımız var. Daha da önemlisi, hızlı gitmek kadar yavaşlamanın da önemli olduğunu bilen, bu rallinin standartlarından anlayan, doğru felsefeyle hareket eden sürücülerimiz var. Herkese teşekkür ederim." 

"Geçmişten çıkarılan derslerin, ayrıca Toyota'nın 80'ler ve 90'lardaki başarılı geçmişinin bizi bu rallide daha güçlü kıldığını söyleyebilirim." dedi.

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