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WRC / Son dakika

Ogier: "Puan farkına rağmen 7. şampiyonluktan vazgeçmiyorum"

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Ogier: "Puan farkına rağmen 7. şampiyonluktan vazgeçmiyorum"
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Geçtiğimiz ay düzenlenen Türkiye Rallisi’nde yarış dışı kalması kendisine pahalıya patlayan Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, yedinci kez FIA Dünya Ralli Şampiyonu ünvanını kazanmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Ogier pilotlar şampiyonasında liderliğini, Türkiye ayağının sondan bir önceki etabında Yaris WRC’si motor arızası sebebiyle yolda kalınca Toyota’dan takım arkadaşı Elfyn Evans’a kaybetti. Daha önce de etkinliğin 2. gününde aracı 4 tekerlekten çekiş yerine 2’ye düştüğünde sıkıntılar yaşamıştı.

Bu sene kısaltılan sezon sebebiyle Ogier, şampiyonanın sondan ikinci ayağı olan İtalya Rallisi hafta sonuna Evans’ın 18 puan gerisinde girecek. Fakat Fransız pilot, seri koronavirüsten daha fazla etkilenmediği sürece her şeyin olabileceği konusunda kararlı.

Ogier: “Gelecek hakkında pek bir şey bilmediğimiz bir durumdayız, her şey belirsiz. Fakat kalan iki rallimizi planlandığı gibi yaparsak ortada alınabilecek 60 puan var, bu da her şeyi mümkün kılar. Ve kazanmak için matematiksel bir imkan kaldığı sürece yarışmaya devam edeceğiz.”

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Yedinci şampiyonluğunu kazanmak için kendinden beklenen her şeyi yaptığı kanaatinde olan Ogier, 9 kez şampiyon olan Sebastien Loeb’le arasındaki farkı kapatma konusunda kararlı.

36 yaşındaki pilot: “Bence şu ana kadar iyi bir iş çıkardık, bu sezon hiç büyük bir hata yapmadık ve kesinlikle şampiyonluk yarışında kalmamız için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bence Türkiye’de iyi bir hızımız vardı ve oradan şampiyonluk adına çok iyi puanlarla ayrılmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyorduk fakat olmadı.” diye sözlerine devam etti.

“Motivasyonum kesinlikle yerinde. Tabii ki bu, yıllar geçtikçe değişen bir parametre ve yedinci şampiyonluğunuz için savaştığınızda ilkiyle aynı olmaz ama motivasyon konusunda hiçbir sıkıntım yok.”

Yarışın İtalya ayağına; geçtiğimiz senenin WRC şampiyonu Ott Tanak ve Toyota’nın üçüncü pilotu Kalle Rovanpera şampiyona sıralamasında Ogier’in 9 puan, Tanak’ın Hyundai’den takım arkadaşı Thierry Neuville ise onların 5 puan gerisinde başlayacak.

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Seri WRC
Pilotlar Sébastien Ogier

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