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WRC / Rally Monza Haberler

Ogier: "Önceliğim kazanmak değil, şampiyon olmak"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastien Ogier, rakibi Elfyn Evans ile "çılgın" bir galibiyet savaşmasına rağmen önceliğinin kazanmak değil şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Ogier: "Önceliğim kazanmak değil, şampiyon olmak"

Fransız sürücü, 2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağında Evans ile kıyasıya bir mücadeleye girişmiş durumda ve son gün öncesinde aralarında 0,5 saniye var.

Evans'ın yoğun baskına rağmen hata yapmayan Ogier, galibiyetin ve şampiyonluğun ana favorisi olmaya devam ediyor.

Ogier şu anda şampiyonada 17 puan önde bulunuyor ve altıncı olsa dahi şampiyon olabilir. Diğer tarafta Evans'ın kazanmaktan başka çaresi olmadığı için zorlamaya devam ediyor.

Kendisi ve şampiyonadaki rakibi arasında, liderliğin beş kez el değiştirdiği günün ardından konuşan Ogier, odak noktasının kazanmak değil, şampiyon olmak olduğunu belirtti.  

Evans ile olan savaşı hakkında konuşan Ogier, Autosport'a şöyle dedi: "Bu, çılgınlık."

"Liderlik mücadelesine gerçekten odaklanmıyorum. Bunu yapmak benim için büyük bir hata olur. Bu hafta sonunu önceliğim, performansıma odaklanmam, ralliyi tamamlamam ve şampiyonluğa ulaşmam."

"Farkın sürekli bu kadar az olması ve liderliğin bu kadar çok el değişmesi çok eğlenceli, bu yüzden en azından taraftarlar keyif alacaklar."

"Sezonu bitirmek için güzel bir yol. Fakat ralliyi bitirmeden bitmeyeceğini gayet iyi biliyorum, bu yüzden yarın da aynı şekilde odaklanmamız gerekiyor.”

Autosport'a konuşan Evans ise, "Kesinlikle liderliğin bu kadar değiştiği bir savaşta bulunmadım. Bizim için güzel bir öğleden sonra oldu ve yarın güzel bir mücadele olacak."

"Onun sürüş şekline bakarsak, şampiyonluğu kazanmaya odaklanmıyor gibi görünüyor." diyerek, Ogier'in zafere odaklandığını ima etti.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

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