Ogier, Monte Carlo'yu kazansa bile WRC'de şampiyonluk mücadelesine girmeyecek

Sekiz kez dünya şampiyonu, 2022'de WRC'de kısmi zamanlı yer alacak ve Toyota'nın üçüncü aracını Esapekka Lappi ile paylaşarak, yarı emekliliğine başlayacak.

Ogier, 2022'de spordan kısmen ayrılmasının nedenlerinin, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek ve pist yarışlarına dönmek olduğunu belirtti.

Fransız pilot, şu anda WRC'nin yeni Rally1 hibrit kuralları için Ocak ayındaki Monte Carlo açılış yarışına odaklanmış durumda.

Ogier, ünlü asfalt yarışını daha önce sekiz kez kazanıp rekor kırsa da, galip gelmesi durumunda planlarını değiştirmeyeceğini ve dokuzuncu şampiyonluğu için mücadele etmeyi cazip bulmayacağını doğruladı.

Ogier, olası bir Monte Carlo galibiyetinden sonra fikrini değiştirmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda, "Kesinlikle hayır, bu olmayacak."

"Monte'den sonra bir süre ralli yapmama ihtimalim yüksek."

"Çünkü şu anda bile bu molaya ihtiyacım olduğunu söylüyorum ve gerçekten hiç ara vermemiş gibiyim. Hemen, yeniden Monte Carlo hazırlıklarına başladım."

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

“Gerçek şu ki, Monte Carlo, her zaman olduğu gibi takvimde sabit olan tek etkinlik."

"Monte'den sonra eşim ve küçük oğlumla vakit geçirmek istiyorum, sonrasında ne olacağını göreceğiz." dedi.

Ogier, Toyota'nın tamamen yeni Rally1 hibrit GR Yaris'ini, ilk kez bu ayın başlarında Fransa'daki bir testte deneyimledi.

Takımlar şu anda yeni hibrit teknolojisinde ustalaşmak için uğraşırken, 20-23 Ocak'taki etkinlikte hiçbir şeyin garantisi olmadığını söylüyor.

Ogier, “Test heyecan vericiydi."

"Araç, tabii ki de hibritle gelen yeni teknoloji yüzünden çok farklı."

"Takımın şu anda Monte Carlo'ya hazırlanmak için büyük bir çabası var. Bu ralliye giderken çok fazla garantimiz yok.” dedi.