Ogier: "Monte Carlo'da galip gelmek paha biçilemez"

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Takvimin en ünlü rallisinin asfalt yollarında baskın bir performans sergileyen Ogier, takım arkadaşı ve son şampiyon Kalle Rovanpera'yı 18.8 saniye gibi rahat bir farkla mağlup ederek zafere ulaştı.

Böylece dokuzuncu Monte Carlo galibiyetine ulaşan 39 yaşındaki sürücü, bu alandaki rekorun bir kez daha tek başına sahibi oldu.

Bunun yanı sıra Ogier'in yeni yardımcı sürücüsü Vincent Landais de ilk WRC zaferine ulaştı.

Zaferin kendisi için ne anlam ifade ettiği sorulan Ogier, "Bu kesinlikle çok büyük bir şey. Monte Carlo'yu çok seviyorum, bana en başından beri bir ralli sürücü olma hayalini kurduran ralli buydu."

"Vincent için de çok mutluyum. Galibiyet benim için güzel, ancak onun için bir rüya."

"Bu anların tadını çıkarmalıyız, zaten bu yüzden halen yarışıyoruz: bunun gibi bazı zaferler yakalamak için. Monte Carlo gibi ünlü bir ralliyi kazanmak paha biçilemez."

"Galibiyetin anlamı kesinlikle çok büyük, Monte Carlo benim gözümde her zaman özel bir ralli. Sanırım galibiyete ulaştığım için kendimle ve ekibimle gurur duyabilirim, çünkü inanılmaz bir hafta sonu geçirdiysek bu bize harika bir araç veren Toyota sayesinde."

"Galibiyete ulaştığımı sindirmek biraz zaman alacak, şu an sadece ne başardığımızı takdir ediyorum." dedi.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Son 12 yılda Monte Carlo'da tam dokuz galibiyet ve üç ikincilik elde ederek efsanesini sağlamlaştıran Fransız sürücü, lastik patlatarak galibiyeti kaçırdığı geçen yılın kefaretinin ödendiğini düşünüyor.

Ogier, "Geçen yıl sinir bozucuydu, Pazar gününe önde girmiş ancak galibiyeti elimizde tutamamıştık. Bu yıl bunu geri almak istiyordum, dolayısıyla galibiyetin tadını çıkarmamız gerekiyor."

"Bu asla kolay değildir, özellikle de Kalle'nin Cumartesi günü gaza bastığını düşünürsek epey zorlandığımı söyleyebilirim."

"Daha hızlı gidebileceğimi bildiğim için biraz sinirlenmiştim, ancak risk almak istemedim çünkü bu lastiklerin çok kolay patladığını biliyoruz."

"Son zamanlarda çok fazla iyi sonucu lastikler nedeniyle kaybettim, dolayısıyla farkı güvenli bir seviyede tutmak için elimden geleni yapıyordum. Bunun hak edilmiş bir zafer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Podium: Winner Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala da eski takım arkadaşı Ogier'nin Monte Carlo rekorunu "inanılmaz" olarak nitelendiriyor.

Latvala "Bu inanılmaz bir rekor, kendisinin performansı biraz daha yaşlanmanın önemli olmadığını gösteriyor.

"Bu yıl Ogier'de, geçen yıl ise Loeb'de gördüğümüz gibi, deneyim bu rallileri kazanmaya yardımcı olabiliyor. Bence zaferin püf noktası tecrübe."

Ogier'in bu sezon WRC'ye ne zaman döneceği, yarım sezon yarışmayı planlaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Fransız pilot önümüzdeki ay İsveç'te düzenlenecek bir sonraki rallide yer almayacak. Üçüncü GR Yaris'in direksiyonunda yer alacak isimse Takamoto Katsuta.