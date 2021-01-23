Ogier, Monte Carlo Rallisini kazanmak için "daha fazla risk almaya" hazır

Ogier, cuma günü gerçekleştirilen etaplarda iyi bir performans sergilese de, Yaris WRC'sinn sol ön lastiğinin patlamasından ötürü 35 saniye kaybetmiş ve liderlik Elfyn Evans'a geçmişti.

Günün son etabına üçüncü sırada başlayan Ogier, Evans'tan tam 16 sanyie daha iyi bir zaman yaparak aradaki farkı 7.4 saniyeye düşürdü ve ikinciliğe yükseldi.

Üçüncü güne yaklaşımının nasıl olacağı sorulduğunda Fransız sürücü, "Buraya bu ralliyi kazanmaya geldim ve bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Patlak konusunda oldukça şanssız olduğumuzu düşünüyorum, ki bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Ancak koşullar çok zordu, çok fazla yağmur vardı ve üstesinden gelmemiz gereken bir patlak yaşadık."

“Yedinci etapta gerçekten zorluyordum çünkü patlak nedeniyle gerçekten kızgındım. Bu, Monte Carlo Rallisi. Yani her şey mümkün. Bu ralliyi kazanmak için buradayım ve bunu yapacağım."

“Bu ralliyi kazanmak için her zaman biraz daha fazla risk almaya hazırım. Bu ralliyi gerçekten kazanmak istiyorum ve şu ana kadar bu hafta sonu çok iyi bir tempo yakaladık. Perşembe günü fren sorununu ve patlağı bir kenara bırakırsanız, ralliye rahat şekilde liderlik edebilirdik ancak öyle değiliz, bu yüzden zorlamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Ogier, Evans'ı geçip, kazanmak için akıl oyunlarına ihtiyacı olmadığını da söyledi.

Ogier, “Akıl oyunlarına ihtiyacım yok. Ben sadece hızlı sürüyorum ve rallileri bu şekilde kazanıyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz ve etaplarda birlikte savsamaktan keyif aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Evans, Ogier'in lastik patlatmasının "üzüntü verici" olduğunu ve takım arkadaşının gün boyunca çok güçlü olduğunu söyledi.

Buna karşılık Evans, kendi performansından memnun olmadığını ve yoldaki zorlu şartlarda istediği güveni yakalamakta zorlandığını açıkladı.

Evans, "Dürüst olmak gerekirse, bugünkü performansımdan pek de memnun kalmadım. Seb harika bir gün geçirdi. Bir patlak yaşaması onun için üzüntü verici, bence o olmasaydı tablo biraz daha farklı görünürdü."

“Benim açımdan nerede vakit kaybettiğimi görebiliyorum. Bunlar bölünmüş durumda. Koşullar aşırı ve daha kaygan hale geldiğinde, istediğim o son hissi yakalamakta mücadele ediyorum. Zorlamam gerektiğinde, ihtiyacım olan güveni bulamıyorum. Umarım yarın bu koşullar için birkaç değişiklik yapabilir ve daha iyi olabiliriz."

“Bu noktaya gelmek için Seb'in biraz risk aldığına eminim. Ben neredeyse hiç almadım. Ayrıca etaba ilk başlamanın küçük bir avantajı olduğunu da biliyoruz, ancak adil olmak gerekirse 16 saniyelik bir avantaj değil."

"Belki bir, iki veya üç olabilir ancak aracı çok iyi sürüyordu ve buna ayak uydurması zordu. Yarın yapmamız gereken işler ve karşımızda büyük bir mücadele var. "