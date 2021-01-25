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WRC / Monte Carlo Rallisi / Son dakika

Ogier, Monako'da "çocukluk idolü" Senna gibi olduğu için gururlu

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Ogier, Monako'da "çocukluk idolü" Senna gibi olduğu için gururlu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dünya Ralli Şampiyonası'nın yıldız ismi Sebastien Ogier, Monte Carlo Rallisi tarihinin en başarılı sürücüsü haline gelmesinin ardından, çocukluk idolü Ayrton Senna gibi rekorlar kırdığı için mutlu olduğunu söylüyor.

Ogier geçen hafta sonu düzenlenen Monte Carlo Rallisi'ni sekizinci kez kazanarak, Citroen'den eski takım arkadaşı ve ralli efsanesi Sebastien Loeb ile paylaştığı yedi galibiyetlik rekoru eline geçirmiş oldu.

37 yaşındaki sürücü, geride kalan yıllarda Peugeot, Volkswagen, Ford, Citroen ve Toyota gibi beş farklı üreticide çok sayıda başarı elde etti ve toplamda yedi şampiyonluk kazanarak sporun en büyüklerinden birisi oldu.

Monako'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışı, spor tarihin en ikonik yarışlarından biri olarak görülüyor ve F1 efsanesi Ayrton Senna, bu yarışı 1985-1993 arası altı kez kazanmayı başardı. Bundan ötürü Monako'nun en iyilerinden birisi olarak görülüyor. Benzer şekilde Ogier de artık Monte Carlo'nun en iyilerinden birisi olarak anılacak.

Ogier, Senna'yı idolü olarak gördüğünü söyledi ve ekledi: "Bu, istatistiksel anlamda özel bir gün ama gerçekte peşinde olduğunuz şey bu değil."

"Bir sürücü olarak katıldığım herhangi bir etkinlikte galibiyet için yarışıyorum."

"Burası benim için pek çok nedenden ötürü her zaman eşsiz bir yer oldu. İdolüm Ayrton Senna'ydı ve buradaki rekor hâlâ onda. Bu başarıyla biraz da olsa ona katılıyorum ve bu beni gururlandırıyor.

"Sanırım evet, [bu galibiyet beni Monte Carlo'nun en iyilerinden biri yapıyor] diyebilirim."

"Bu ralliyle ilgili kesinlikle iyi hislerim var. Muhtemelen Alpler'de doğmuş olmak bana, dağlarla beraber karşı karşıya olduğumuz tüm bu şartlarla bağ kurmama yardımcı oluyor."

"Bir gün sürücü olma hayali kurmamı sağlayan şey bu ralliydi."

"Çocukken rallileri seyrederdim ve o zamanlar bir gün bunu yapma şansına sahip olmanın hayalini kurardım."

"Bu ralliyi sekiz kez kazanmış olmak, asla aklıma aklıma gelecek bir şey değildi ve bununla gurur duyuyorum."

Ogier başlangıçta fren sorunu yaşadı ve cuma günü lastik patlatıp, spin attı. Ancak bundan hemen sonra muhteşem bir geri dönüşe imza atarak, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 32,6 saniye önünde kazandı.

Ogier, "Mücadeleye geri dönebilmek adına hızlı şekilde tepki gösterdik ve günümüzde [yeni lastikler nedeniyle] etap zamanlarında böyle farklılıklar göremiyorsunuz."

"Elbette zorlarken fark yaratabileceğimi görmek beni mutlu etti." dedi.

Ogier, 26-28 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Arctic Rally Finland'a Evans'ın 9 puan önünde giriyor.

Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier
Editör Jason Craig

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