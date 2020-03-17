Ogier: "Meksika Rallisi yapılmamalıydı"

Ogier cumartesi günü yapılan yarışta Toyota ile ilk galibiyetini aldı. Takımların, Meksika hükûmetinin COVID-19 sebebiyle uyguladığı seyahat yasaklarına uyması maksadıyla rallinin üç etabı kısaltıldı.

Altı kez ralli şampiyonu olan Fransız pilot ise yarışın öncesinde WRC'nin de - aralarında Formula 1, IndyCar ve NASCAR'ın da bulunduğu - pek çok serinin aldığı kararları alması gerektiğini söylemişti. Bu serilerde aynı hafta sonunda yapılan tüm yarışlar iptal edilmişti.

Yarışı Ott Tanak'ın 27 saniye önünde kazanıp Meksika Rallisi'ni altıncı defa kazanan Ogier, bu duruma rağmen konu hakkında konuşmayı sürdürdü ve şunları söyledi:

"Meksika ile olan aşk hikayemiz devam ediyor. 12 sene önce kariyerime burada başlamıştım. Ancak dünya çapındaki durumu göz önüne aldığımızda bu galibiyetimizin daha farklı bir anlamı bulunmakta.

"Kendi fikrime göre bence bu yarış yapılmamalıydı. Hiçbir şey insanların hayatını riske etmekten önemli değil ve bu hafta sonu boyunca Meksikalı dostlarımızı risk altına soktuğumuzdan dolayı büyük bir korkuya sahiptim.

"Taraftarları ile zaman geçiremediğim için çok üzgünüm. Buradaki taraftarlar çok sıcakkanlılar, ancak herkesin iyiliği için önlemlerin alınması gerekiyordu.

"Bununla beraber Toyota ile aldığım ilk zaferden dolayı çok mutluyum. Bu galibiyetin daha iyi koşullarda olmasını ve bu mutluluğu herkes ile paylaşmak isterdim.

"Şu anda hepimiz kendimize ve ailelerimize sahip çıkmalıyız. Umuyorum ki alınan önlemler ile beraber dünya çapındaki kriz ortamından çıkacağız."

Ciesla karar verme mekanizmasını savundu

WRC Organizasyon Direktörü Oliver Ciesla, Perşembe gününden itibaren yapılan değişikliklerin "hızlı bir şekilde" yapıldığını kabul etti.

"FIA, Meksika Rallisi organizatörleri ve takımlar ile görüştüğümüzde kimse Pazar günü yarışmak istemiyordu." diyen Ciesla ekledi: "Çok zor bir karardı ama doğru olan karardı.

"Meksika her zaman iyi bir şekilde düzenlenen bir ralli ve burada hep iyi karşılanıyoruz. Ancak bu kararı vermemiz lazımdı, özellikle Perşembe gününden itibaren seyahatin daha zor olduğu ortaya çıktığından beri. Bunun üzerine de bir sürü değişikliği çok hızlı bir şekilde yaptık.

"Çok fazla uluslararası çalışanımız var ve onların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamalıydık."

Arjantin Rallisi'nin ertelenmesi ile beraber bir sonraki WRC organizasyonu 21-24 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek. Ancak Ciesla bu rallinin de durumunun, coronavirüs sebebiyle kesin olmadığını belirtti:

"WRC olarak en az dokuz hafta boyunca duracağız; Arjantin Rallisi'ni iptal ettik ve Portekiz Rallisi ile devam etmeliyiz. Umarım bu ralliyi yapma olanağımız olur.

"Ancak bugün itibariyle kimse bize Avrupa'daki ve tüm Dünya'daki virüs durumu hakkındaki gerçek bilgileri veremiyor, normale dönüp döneceğini bilmiyor. An itibariyle WRC takvimine ne olacağı konusunda verebilecek bir cevabım yok."