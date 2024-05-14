Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

Sekiz kez dünya şampiyonluğu yaşayan Ogier, Hyundai pilotu Ott Tanak'ı 7,9 saniyelik fark ile geçerek kariyerinin altıncı Portekiz Ralli'sini kazandı ve parlak kariyerine bir rekor daha ekledi. Bu zafer, Ogier'in 60. WRC galibiyeti ve bu yıl Toyota için yarı zamanlı mücadele verdiği üç rallide kazandığı ikinci zafer oldu.

1973 yılında kurulan WRC'nin kurucu üyelerinden biri olan Portekiz Ralli'si, 2010 yılında Citroen Junior ile aldığı ilk galibiyetini burada alması nedeni ile Ogier için çok özel bir anlam ifade ediyor. Ayrıca 2011 (Citroen), 2013-2014 (Volkswagen) ve 2017 (M-Sport) yıllarında da burada galibiyet elde eden Ogier, 1978 Dünya Şampiyonu olan Alen (1975, 1977, 1978, 1981, 1987) ile galibiyet rekorunu paylaşıyordu.

Portekiz Rallisi galibiyet rekorunu artık tek başına elinde bulunduran 40 yaşındaki Ogier, son zaferinin kendisi için özel olduğundan bahsetti.

Autosport'a konuşan Ogier, "Elbette özel. Bu güzel anların tadını çıkarmalı ve değerini bilmeliyim. Çünkü bu anların ne zaman biteceğini bilemezsiniz."

"Ancak şu anda hala iyi gidiyoruz ve yaşım henüz performansımı olumsuz etkilemiyor. Bu yüzden böyle devam etmemiz gerekiyor."

"Markku bir efsane olduğu için bu çok şey ifade ediyor. Yıllardır bu karşılaştırmayı duyuyordum ve bunu geride bırakmak güzel olsa da, onunla bu rekoru paylaşmaktan keyif aldım." dedi.

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Cuma günü Toyota'nın ayarlamaları ile mücadele eden ve Tanak ile yoğun mücadeleye giren Ogier için bu galibiyet yolu pek de kolay geçmedi.

Ogier'e göre galibiyetin sırrı 22 etap boyunca neredeyse mükemmel yarış yönetimiydi. Ogier'e göre tek olumsuzluk ise Tanak'tan 1 puan daha az puanla Portekiz'den ayrılmasıydı.

"Bu hafta sonu açıkça görülüyor ki yarış yönetimimiz mükemmele yakın ve bizi bugün bulunduğumuz yere getiren de buydu."

"Gerektiğinde ve kendimi arabada %100 hissettiğimde bastırdık ve iyi zamanlar elde ettim. Sonrasında durumlar biraz daha zorlaştığında, bu durumu düşündüm. Tutarlılık bizim en büyük avantajımız ve hala en iyi performansı gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Üç ralli, iki galibiyet ve ikincilik gerçekten kötü değil. Tek olumsuz taraf başardıklarımızı hiçbir şekilde yansıtmayan puanlar. Artık bunu tartışmamıza gerek yok, çünkü açıkça yanlış olduğunu görüyoruz."

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, Ogier'in zafere ulaşma şeklinin Fransız pilotun neden sekiz kez dünya şampiyonu olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Latvala, "Seb muhteşemdi ve olgunca davranmaya devam etti. Baskıya rağmen sürüş şekline bakılırsa çok akıllı olduğunu söylemeliyim."

"Durumu biliyor, hızlı sürüyor. Ancak koşullar kötüyse aracı çok zorlamıyor. Bu yüzden birçok kez şampiyonluk kazandı."

Ogier, Sardinya ve Polonya'daki sonraki iki WRC turunda da Toyota adına yarışacak.