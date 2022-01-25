Ogier: "Loeb ile Monte Carlo WRC mücadelesini 'kader' belirledi"

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Sekiz kez dünya şampiyonu, sondan bir önceki etapta sol tekerinde patlama yaşamadan önce dokuzuncu Monte Carlo zaferi için yarışıyordu. Ancak lastiğindeki patlağın ardından Sebastien Leob'e karşı 24.6 saniye olan liderliğini kaybetti ve 9.5 saniye geri düştü.

Ogier, son etapta bu farkı kapatmaya çalıştı ancak dört günlük unutulmaz mücadelenin ardından 10 saniyelik erken başlama cezası alınca kazanma umudunu kaybetti.

Ogier, ikinciliği nedeniyle hayal kırıklığına uğramış olsa da dokuz kez dünya şampiyonu Loeb ile yaşadığı efsanevi mücadeleden sonra başını dik tutabileceğine inanıyor.

Ogier, Motorsport.com'a, "Bu ralliyi kimsenin unutmayacağı ve benim için çok özel bir şeye dönüştüren bir mücadeleydi ve büyük bir mutluluktu."

"Bu hafta sonu kazanan olamadık ama bence kesinlikle başımızı dik tutabilir ve gülümsemeye devam edebiliriz çünkü biz işimizi yaptık ve kader farklı bir seçim yaptı."

"Ben yine de gülümsüyorum ve mücadeleden çok keyif aldım. Bu yüzden Seb'i ve Isabelle'i tebrik ederim. Onlarla savaşmak bir zevkti." dedi.

Ogier, lastiğindeki patlağı önlemek için yapabilecek bir şeyi olup olmadığı sorusuna, "Açıkçası yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"İlk geçişimde kaçınmayı başardığım bir noktaydı ve yol temiz olduğu sürece güvenli kısımda kalabildim ancak ikinci geçişimde herkes oraya geçti ve benim de yolu takip etmem gerekiyordu. Olan bu."

"Kızgın olduğum tek şey, bir yıldan uzun süredir bu lastiğin çok zayıf olduğunu biliyorduk ve neden bir şey yapılmadığını anlamadım." dedi.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Pirelli, geçen yıl lastik tedarikçisi olarak şampiyonaya katıldığından ve yeni daha ağır Rally1 araçlarıyla başa çıkmak için 2022 lastiklerinin yapısını sertleştirdiğinden beri eleştirilere hedef oldu.

Ogier, erken başlama cezası hakkında, ceza aldığı için mutlu olduğunu çünkü ralliyi 0.5 saniye kaybetmeyi kabul etmenin daha zor olacağını söyledi.

Ogier, "Elbette kurallar var ve erken kalkış yaptığım söyleniyorsa öyledir."

"Belki de ceza almam daha iyi oldu çünkü eğer 0.5 saniye ile kaybetseydim kabul etmesi daha zor olurdu."

"Son ana kadar her şeyimizi verdik."

"Son başlangıçta motor farklı bir ses çıkarmaya başladı, sanki güç kaybediyor gibiydim ve debriyajı biraz oynattım. Bu da aracı biraz hareket ettirdi."

"Bence doğru zamanda hız aldım ancak erken hareket ettim ve bu kurallara uygun değil." dedi.

Ogier, WRC'ye ne zaman döneceğini henüz açıklamadı ancak Portekiz'in büyük bir olasılık olduğu konusunda ipucu verdi.

"Ne zaman döneceğimi göreceğiz, bu boş zamanın keyfini çıkarmak istiyorum ve listede potansiyel olarak ilk gelen Portekiz gibi duruyor."