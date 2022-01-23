Ogier, liderliğine rağmen Loeb ile olan yoğun savaş nedeniyle hâlâ "rahatlayamıyor"

WRC'nin iki önemli ismi rallinin başından beri birbirleriyle keyifli bir mücadeleye giriştiler. Loeb, cumartesi gününe başlarken 9.9 saniye farkla öndeydi fakat pazar günü tablo değişti.

Sabah gerçekleştirilen üç etaptan ikisini kazanan Ogier, süper yumuşak lastikleri kullanmakta zorluk çeken Loeb'le arayı hızla kapattı.

Sonrasında ikili 10. etapta aynı zamana sahiplerdi. Öğleden sonra gerçekleştirilen etaplardan sonra Ogier, genel klasmanda 20 saniyeyi aşan bir avantaj yakaladı.

Bu, WRC için oldukça büyük bir fark. Fakat Ogier, rahatlamadığını ve pazar günü elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Motorsport.com konuşan Ogier, "Arkamda yer alan bu adamla kesinlikle rahatlayamayız. Aynı zamanda koşullar da zorlayıcı, bu yüzden bunun her şeyiyle hâlâ zor bir ralli olduğunu biliyorum."

"Son üç gündür onunla [Loeb] savaşmak çok keyifliydi ve umarım sonuna kadar böyle savaşabiliriz."

"Yarın uzun bir gün olacak ve sabah bölümünün don nedeniyle zorlu olacağını düşünüyorum. O yüzden neler yapabileceğimize bir bakacağız."

"İyi bir uyku çekeceğiz ve koşulları göreceğiz. Umarım doğru lastik seçimi yaparız ve hata yapmayız." dedi.

Ogier, Yaris'te yaptıkları değişikliklerin ve etap özelliklerinin, genel klasman liderliğini almalarına yardımcı olduğunu düşünüyor.

38 yaşındaki sürücü, buzlu Sisteron etabı için kar lastiğini seçiyordu. Fakat Loeb, yumuşak kuru zemin lastiğini seçince, Ogier de benzer bir seçim yaptı.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier, "Lastik seçimi yüzünden zaman kaybetme riskini almak istemedim."

“O lastiği seçtiğini görünce, biz de aynısını yaptık."

"Şartlar için kesinlikle en iyi seçim değildi ama çok temiz bir sürüş çıkarmaya başardım ve farkın çoğunu karlı zeminde yarattım. Bu da bize bu gece için biraz fark sağladı. Fakat mücadele daha bitmedi." dedi.

Loeb pes etmiyor

Loeb, Pazar günkü son dört etaba, Ogier'i yakalama hedefiyle gidiyor ve henüz pes etmediğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Loeb, "Bu gerçekten zorlu bir durum, fark muhtemelen biraz fazla büyük ama asla neler olacağını bilemezsiniz, bir şey bitmeden bitmemiştir."

"Süper yumuşak lastikleri kullandığımız ilk bölümde bence doğru seçimi yapmadık. Bu bize vakit kaybettirdi."

"Sahip olduğumuz güç ve etabın uzunluğu ile süper yumuşak doğru seçim değildi."

"Öğleden sonra asfaltta gerçekleştirilen ilk etapta zorlamaya çalıştım ve sorun yoktu. İyi de gidiyorduk fakat Sisteron'daki buzlu bir bölümde, kuru zemin lastikleriyle çok fazla zaman kaybettim, çok temkinliydim." dedi.