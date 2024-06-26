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WRC Polonya Rallisi

Kazaya karışan Ogier'in yerine Polonya'da Rovanpera yarışacak

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier ve yardımcı pilot Vincent Landais trafik kazası sonrası ciddi yaralanmadan kurtuldu.

Tom Howard
Tom Howard
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Toyota Dünya Ralli Şampiyonası pilotu Sebastien Ogier, Polonya Rallisi keşif kazasının ardından ciddi yaralanmalardan kurtuldu, ancak bu haftaki etkinlikten çekildi.

Sekiz kez dünya ralli şampiyonu olan Ogier ve yardımcı pilot Landais, Salı sabahı bir trafik kazasına karıştıktan sonra tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Ogier ve Landais'in kullandığı GR Yaris keşif aracı başka bir araçla çarpıştı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ve yolcusu ile yoldan geçen iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, ikilinin Hırvatistan ve Portekiz'deki birincilikleri ile Monte Carlo ve Sardunya'daki ikinciliklerinin ardından kısmi WRC sezonunun beşinci turu olacak olan Polonya Rallisi için 10. ve 14. Etapları oluşturan Goldap özel etabı için etap notlarını hazırladıkları sırada meydana geldi.

Toyota, kazaya karışan herkesin ciddi yaralanmalardan kurtulduğunu doğruladı, ancak Ogier ve Landais bu rallide yarışmayacak.

Etkinliğin ilk etabı Cuma günü başlayacak.

"Toyota Gazoo Racing WRT ekibi Sebastien Ogier ve Vincent Landais, Salı sabahı Polonya Rallisi için yapılan keşif sırasında meydana gelen bir trafik kazasının ardından kontroller için hastaneye kaldırıldı."

"Olaya karışan diğer aracın iki yolcusu, halktan kişiler de tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı. Olay, Ogier ve Landais'nin Cumartesi günü rallinin SS10 ve SS14'ünü oluşturan Goldap özel etabına hazırlandıkları sırada meydana geldi."

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Ogier ve Landais, ralli keşifleri için standart uygulama olarak bir yol aracı kullanıyorlardı. Tüm keşif araçlarında GPS takibi bulunmaktadır ve bu da hızlarının belirlenen sınırlar dahilinde olduğunu göstermektedir."

"Olaya karışan tüm araçların taramaları yapılmış ve ciddi bir yaralanma olmadığı görülmüştür. Landais taburcu edilirken, Ogier gece boyunca tıbbi gözlem altında kalacak ve etkinliğe katılamayacak." 

Toyota, Kalle Rovanpera'nın Ogier'in yerine katılacağını duyurdu.

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Tom Howard
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