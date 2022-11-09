Ogier, Japonya'da zorlu bir hafta sonu bekliyor

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2020 ve 2021 sezonlarında COVID-19 nedeniyle iptal edilen Japonya Rallisi, bu hafta itibariyle sonunda WRC takvimine resmi olarak geri dönüyor. WRC, 2010'dan bu yana Japonya'yı ziyaret etmiyordu.

Geçmişte dar ve çakıllı parkurlarda düzenlenen ralli, bu sezon başkent Tokyo'nun güneybatısında yer alan Aichi bölgesindeki 19 yeni etapta gerçekleştirilecek. Yeni parkurlar ve yollar, takımlar için de önemli bir meydan okuma sunacak.

Yeni yardımcı pilotu Vincent Landais ile ilk rallisine çıkmaya hazırlanan Ogier, 2010'da kariyerinin ikinci galibiyetini elde ettiği Japonya'ya döndüğü için mutlu.

Ogier, "Japonya Rallisi için gerçekten heyecanlıyım. Son iki yıldır ralli sürekli iptal ediliyordu ve bu özellikle Toyota için hayal kırıklığıydı."

"Japonya'yı çok seviyorum, orada güzel anılarım var. Orada sadece bir ralliye çıktım, onu da kazandım; dolayısıyla buradaki galibiyet rekorumu korumaya çalışmak için üzerimde baskı var."

"Bu ralli öncekinden tamamen farklı olacak, muhtemelen şimdiye kadar gördüklerimizden oldukça zorlu bir ralli olacak. Ancak herkesin sıfırdan başladığı ve mümkün olduğunca çabuk adapte olmak zorunda olduğu tamamen yeni bir rallinin zorluğunu her zaman sevmişimdir."

"Özel bir ralli olacağından eminim, yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier'in düşüncelerini ve heyecanını diğer Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve yeni dünya şampiyonu Kalle Rovanpera da paylaşmaktalar.

İspanya'da hayal kırıklığı yaratarak altıncı olan Evans, Japonya'daki mücadeleyi gelecek sezon için bir sıçrama tahtası olarak kullanmayı planlıyor.

Evans, "Son ralli benim için pek iyi geçmedi, ancak umarım Japonya Rallisi'ni aracı geliştirebilmek ve gelecek yıla iyi bir şekilde hazırlanmak için kullanabiliriz."

"2019'da ralli alanındaki bazı etapları incelemek için oradaydım ve hatırladığım kadarıyla yollar son derece virajlı ve dar, dolayısıyla ralli sırasında muhtemelen çok fazla karakteristik değişikliği ile karşılaşacağız." dedi.

Rovanpera ise, "Sonunda Japonya Rallisi'ne gidebilmek çok güzel olacak, özellikle de iyi sonuçlar elde ettiğimiz ve şampiyonlukları çoktan çantaya attığımız olduğu bir sezonun ardından."

"Şampiyonluğu garantilememiz, takımın Japonya'ya daha rahat gidebileceği ve rallinin tadını çıkarabileceği anlamına geliyor. Bizler de sonuna kadar zorlayacak ve umuyoruz ki iyi bir sonuç elde edeceğiz."

"Üç yıl önce oradaki bazı etapları görmüştüm, bazı daha geniş ve pürüzsüz yolların yanı sıra oldukça kirli olabilen bazı çok dar orman bölümleri de var. Alışık olmadığımız yollar ve üzerinde çalışmamız gereken notlarla zorlu bir hafta sonu bizi bekliyor." dedi.