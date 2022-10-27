Ogier, Japonya Rallisi'nde yeni bir yardımcı sürücüyle mücadele edecek

Haberi dinle

Değişiklik, sezon başında emekli olan Julien Ingrassia'dan yardımcı pilot koltuğunu devralan Benjamin Veillas ile sezonun ilk galibiyetinin elde edilmesinden sadece birkaç gün sonra duyuruldu.

Ogier'in amacı, gelecek vadeden yardımcı pilotlardan Landais'ye gelecekteki olası bir işbirliğini değerlendirmek üzere bir fırsat tanımak. Sekiz kez dünya şampiyonu, genç yetenekleri desteklemeye çalışmasıyla biliniyor, Landais'nin terfisi de bu girişimin bir parçası.

31 yaşındaki Landais, kariyerinin büyük bölümünü M-Sport Ford sürücüsü Pierre-Louis Loubet ile birlikte geçirdi. Bu yıl yedi rallide mücadele eden ikili, Sardunya ve Yunanistan'da dördüncü olarak iyi sonuçlar elde ettiler.

Veillas'ın çabalarını öven Ogier, "Öncelikle Benjamin'e bu yılki ralli programımız boyunca gösterdiği çaba için teşekkür etmek istiyorum. İspanya'da birlikte ilk zaferimize ulaşmak çok özel bir andı."

"Takım olarak üç şampiyonluğu da garantiledik ve ana hedeflerimize ulaştık, elbette Toyota Gazoo Racing'in evindeki Japonya Rallisi'ni de zirvede bitirmek istiyoruz.

"Ancak bu ralli aynı zamanda gelecek için birtakım değerlendirmelerde bulunmak, dolayısıyla yetenekli ve motive genç bir yardımcı pilot olan Vincent'a fırsat vermek için de bir şans."

"Kendisi çakıl ekibimizin bir parçası, bu güzel deneyimden sonra birlikte ilk rallimize çıkmak ve nasıl sonuçlanacağını görmek için heyecanlıyım." dedi.

İlk zaferini elde etmesinin ardından kadro dışı kalan Veillas ise, "Ogier'in genç ve yetenekli bir yardımcı sürücüye fırsat verme kararını çok iyi anlıyor ve destekliyorum."

"Seb ve ekibine bu sezonki yardım ve destekleri için teşekkür ediyor, Vincent ile birlikte onlara Japonya'da bol şans diliyorum." dedi.

Winners Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Japonya'da rol modellerinden birisiyle çalışacağı için heyecanını gizleyemeyen Landais, kendisiyle gurur duyduğunu söylüyor.

Landais, "Japonya Rallisi'nde Seb'e ve Toyota Gazoo Racing'e katılmak benim için büyük bir onur."

"Seb ve Julien her Fransız sürücü ve yardımcı sürücü için rol model olmuşlardır, dolayısıyla böyle bir fırsata sahip olabilmekten ötürü gurur duyuyorum."

"Julien kariyerim boyunca bana çok yardımcı oldu, bu sayede sezon başında Monte Carlo'da Seb'in çakıl ekibinin bir parçası olarak çalışma şansım oldu."

"Japonya benim için büyük bir meydan okuma olacak ama ben her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacak ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım.

"Son olarak M-Sport'a, Pierre-Louis Loubet'ye ve sponsorlarına birlikte elde ettiğimiz iyi sonuçlar için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Veillas'ın yerini Landais'in alması, bu sezon gerçekleşen ikinci yardımcı pilot değişikliği; nitekim yine İspanya Rallisi'nin ardından Craig Breen'in deneyimli yardımcı sürücüsü Paul Nagle emekliye ayrılmaya karar verdi.

Nagle'in en başarılı dönemi, Citröen'de Kris Meeke ile beş galibiyet elde ettikleri 2015, 2016 ve 2017 sezonlarıydı.