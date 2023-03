Ogier, Hırvatistan Rallisi'ne de katılacak

Haberi dinle

Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, geçtiğimiz hafta sonu Meksika'da elde ettiği zaferin ardından şampiyona liderliğine yükseldi.

Meksika'daki zafer, Ocak ayında katıldığı ve kazandığı Monte Carlo'nun ardından ikinci galibiyetiydi. Ogier, arada bir ralli atlamasına rağmen şu anda şampiyonayı Thierry Neuville'in üç puan önünde lider götürüyor.

Ogier'in Meksika dışında hangi rallilere katılacağı henüz resmi olarak teyit edilmedi fakat 39 yaşındaki sürücünün 2022'de olduğu gibi bu yıl da yedi ralliye katılması bekleniyor.

Meksika'da mutlu sona ulaşmasının ardından konuşan Ogier, 20-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Hırvatistan Rallisi'nde yarışacağını söyledi.

Ogier, Meksika Rallisi'nin güç etabını da Hırvatistan Rallisi'ni düşünerek kazanmaya çalıştığını söyledi.

WRC'nin 2021'de Hırvatistan'da düzenlediği ilk ralliyi kazanan Ogier, "Ralliden önce şampiyonada son derece sıkı bir rekabet içerisindeydik ve biraz daha fazla puan kazanmak istememin nedenlerinden biri de buydu."

"Hırvatistan'a gideceğimi bildiğim için, en iyi başlangıç pozisyonuna sahip olmak mantıklı geldi ve bu da güç etabında biraz daha fazla puan almak istememin bir başka nedeniydi."

"Sanırım bu, takımla yaptığımız görüşmenin ve asfalttaki mevcut formumun ardından belirlenen bir şeydi. Bunun takıma yardımcı olabileceğim yeni bir durum olabileceğini düşündük. Bu benim seçimim değildi ama bunu yaptığım için mutluyum." dedi.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Ogier, 2013-2015 ve 2018-2020 arası kazandığı Meksika'da bir başka zafer daha aldığı için mutlu.

"Bu gerçekten harika bir duygu. Mücadele her zaman sıkı olduğu için böyle bir başarı yakalamak her zaman zor oluyor. Sonrasında bitiş çizgisini geçiyorsunuz ve çok yorgun olduğunuz için her şeyin etkisi biraz azalıyor ama açıkçası çok mutluyum. Takım adına da çok mutluyum."

"Buraya bu ralliyi kazanmak gibi net bir hedefle geldik. Birlikte harika bir tempo ve harika bir yönetimle hatasız bir hafta sonu geçirdik."

"Hatta güç etabında da maksimum puan almayı başardım. Daha fazlasını isteyemezdim. Bu yüzden mutlu olabiliriz."