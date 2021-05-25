Ogier: "Evans'ı yenmek için mükemmel performans yeterli olmazdı"

Evans, Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Portekiz'deki yarışı Hyundai'den Dani Sordo'nun 28.3 saniye önünde bitirdi ve Ogier ise 55.3 saniye geride üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçla Ogier'in şampiyonadaki puan avantajı sadece ikiye indi ve Fransız sürücü, bu farkı açmak istiyorsa, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan İtalya Sardunya Ralli'sinde iyi bir performans göstermesi gerektiğinin farkında

Ogier, ''En üst pozisyonlar için mücadele edememeyi sevmiyorum. Bu beklendik bir şey çünkü buraya şampiyonada lider pozisyonda geldik. Elimizden geleni yaptık.''

''Sonunda, Dani ve Elfyn'in çok arkasında üçüncü olarak bitirdik ancak mükemmel performansı gösterseydim de, sadece onlara çok yaklaşabilirdim, onlarla mücadele edemezdim.'' dedi.

Ogier, Portekiz'de Yaris'iyle çok da mutlu olmadığını belli etmişti ve bu üç gün boyunca bazı zaman kayıplarına yol açtı. Fransız sürücü sonrasında, takımının gösterdiği çabayı, Sardunya Rallisi için ikiye katlaması gerektiğini söyledi.

Portekiz Rallisi'nden arka süspansiyon hasarı yüzünden yarış dışı kalan Ott Tanak ve Thierry Neuville'in İtalya'da daha güçlü dönmesi bekleniyor. İki sürücü de Pazar günkü etapalrla mücadeleye geri döndüler ve Güç Etabı'nda birinci ve ikinci bitirmelerinin ardından, dört ve beş puan aldılar.

Ogier, ''Anlamamız gereken şeyler ve Sardunya'da daha iyi olmamız gereken yerler var.''

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

''Dürüst olmak gerekirse şampiyonayı lider götürdüğüm için çok mutluyum. Lider götürmek her zaman çok iyidir. Kimse Sardunya'daki ralliye ilk başlamak istemiyor ancak puanlar alındı ve bu puanlara sahibim. Beni yakalamak rakiplerimin elinde." dedi.

2021 için WRC takımlarına 30 günlük test imkanı verildi ve böylece sürücülerin Pirelli tarafından geliştirilen yeni lastik daha iyi anlaması hedefleniyor. Fakat Toyota, henüz kazanamadıkları Akdeniz adasına gitmeme kararı aldı.

Takım patronu Jari-Matti Latvala, ''Test günlerimiz sınırlı ve sürücü başına bir gün olarak belirlendi.''

''Artık Kenya'da yeni bir rallimiz var ve Kenya'ya odaklanacağız. Sardunya ve Portekiz rallileri benzer etkinlikler. Bu ralliler için tek bir ayar yapıp, herkes adına yeni bir ralli olan Kenya için daha fazla çalışma yapabiliriz.'' dedi.