Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi
WRC / Portekiz Rallisi Haberler

Ogier: "Evans'ı yenmek için mükemmel performans yeterli olmazdı"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Sebastien Ogier, Portekiz'de Elfyn Evans'ı yenmek için ''mükemmel performansın'' bile yeterli olmayacağını söyledi.

Ogier: "Evans'ı yenmek için mükemmel performans yeterli olmazdı"

Evans, Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Portekiz'deki yarışı Hyundai'den Dani Sordo'nun 28.3 saniye önünde bitirdi ve Ogier ise 55.3 saniye geride üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçla Ogier'in şampiyonadaki puan avantajı sadece ikiye indi ve Fransız sürücü, bu farkı açmak istiyorsa, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan İtalya Sardunya Ralli'sinde iyi bir performans göstermesi gerektiğinin farkında

Ogier, ''En üst pozisyonlar için mücadele edememeyi sevmiyorum. Bu beklendik bir şey çünkü buraya şampiyonada lider pozisyonda geldik. Elimizden geleni yaptık.''

''Sonunda, Dani ve Elfyn'in çok arkasında üçüncü olarak bitirdik ancak mükemmel performansı gösterseydim de, sadece onlara çok yaklaşabilirdim, onlarla mücadele edemezdim.'' dedi.

Ogier, Portekiz'de Yaris'iyle çok da mutlu olmadığını belli etmişti ve bu üç gün boyunca bazı zaman kayıplarına yol açtı. Fransız sürücü sonrasında, takımının gösterdiği çabayı, Sardunya Rallisi için ikiye katlaması gerektiğini söyledi.

Portekiz Rallisi'nden arka süspansiyon hasarı yüzünden yarış dışı kalan Ott Tanak ve Thierry Neuville'in İtalya'da daha güçlü dönmesi bekleniyor. İki sürücü de Pazar günkü etapalrla mücadeleye geri döndüler ve Güç Etabı'nda birinci ve ikinci bitirmelerinin ardından, dört ve beş puan aldılar.

Ogier, ''Anlamamız gereken şeyler ve Sardunya'da daha iyi olmamız gereken yerler var.''

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

''Dürüst olmak gerekirse şampiyonayı lider götürdüğüm için çok mutluyum. Lider götürmek her zaman çok iyidir. Kimse Sardunya'daki ralliye ilk başlamak istemiyor ancak puanlar alındı ve bu puanlara sahibim. Beni yakalamak rakiplerimin elinde." dedi.

2021 için WRC takımlarına 30 günlük test imkanı verildi ve böylece sürücülerin Pirelli tarafından geliştirilen yeni lastik daha iyi anlaması hedefleniyor. Fakat Toyota, henüz kazanamadıkları Akdeniz adasına gitmeme kararı aldı.

Takım patronu Jari-Matti Latvala, ''Test günlerimiz sınırlı ve sürücü başına bir gün olarak belirlendi.''

''Artık Kenya'da yeni bir rallimiz var ve Kenya'ya odaklanacağız. Sardunya ve Portekiz rallileri benzer etkinlikler. Bu ralliler için tek bir ayar yapıp, herkes adına yeni bir ralli olan Kenya için daha fazla çalışma yapabiliriz.''  dedi.

paylaşım
yorumlar
WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

Önceki haber

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Portekiz Rallisi
Editör Jason Craig

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

4s
2
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

1g
3
Formula 1

Rosberg: "Vettel, Monako'da tanıdığımız kişiydi"

1s
4
Formula 1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

2s
5
Formula 1

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

8s
Son Haberler
Ogier: "Evans'ı yenmek için mükemmel performans yeterli olmazdı"
WRC

Ogier: "Evans'ı yenmek için mükemmel performans yeterli olmazdı"

17dk
WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi
WRC

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

23s
Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı
WRC

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı

23 May 2021
Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi
WRC

Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi

23 May 2021
WRC Portekiz: Tanak liderliğini korudu, Neuville sorun yaşadı
WRC

WRC Portekiz: Tanak liderliğini korudu, Neuville sorun yaşadı

22 May 2021
Son Videolar
2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti 04:08
WRC
24 May 2021

2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti

2021 Portekiz Rallisi cumartesi öğleden sonra özeti 01:51
WRC
23 May 2021

2021 Portekiz Rallisi cumartesi öğleden sonra özeti

2021 Portekiz Rallisi cumartesi sabah özeti 01:52
WRC
23 May 2021

2021 Portekiz Rallisi cumartesi sabah özeti

2021 Portekiz Rallisi, Cuma öğleden sonra özeti 01:51
WRC
22 May 2021

2021 Portekiz Rallisi, Cuma öğleden sonra özeti

2021 Portekiz Rallisi, Cuma sabah özeti 01:51
WRC
22 May 2021

2021 Portekiz Rallisi, Cuma sabah özeti

Daha fazlası
Jason Craig
Neuville, Portekiz WRC kazasında ''fazla iyimser'' etap notlarını suçladı Portekiz Rallisi
WRC

Neuville, Portekiz WRC kazasında ''fazla iyimser'' etap notlarını suçladı

WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak
WRC

WRC'nin yeni hibrit sistemleri, avantaj sağlayacak şekilde kullanılamayacak

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin Portekiz Rallisi
WRC

M-Sport, 2022'de WRC'yi kazanma kapasitesine sahip bir sürücüyle anlaşabileceğinden emin

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Rosberg: "Vettel, Monako'da tanıdığımız kişiydi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Vettel, Monako'da tanıdığımız kişiydi"

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi
Formula 1 Formula 1

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"

Verstappen: "Hamilton son yıllarda şampiyonluk için savaşmak zorunda kalmadı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton son yıllarda şampiyonluk için savaşmak zorunda kalmadı"

Son Haberler

Ogier: "Evans'ı yenmek için mükemmel performans yeterli olmazdı"
WRC WRC

Ogier: "Evans'ı yenmek için mükemmel performans yeterli olmazdı"

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi
WRC WRC

WRC2 pilotu Veiby, spordan 6 ay men edildi

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı
WRC WRC

Portekiz Rallisi: Evans, 2021'deki ilk zaferini kazandı, Toyota avantajlı ayrıldı

Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi
WRC WRC

Portekiz Rallisi: Tanak veda etti, Evans liderliğe yükseldi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.