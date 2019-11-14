Ogier, Evans ile birlikte Toyota'ya katılmaya hazırlanıyor

Toyota takım patronu Tommi Makinen, her iki sürücü ile de anlaşma imzaladıkları yönündeki iddiaları reddetti ancak sürücü kadrosunu gelecek hafta sonuna kadar onaylayabileceklerini söyledi.

Toyota Gazoo Racing, Ott Tanak’ın sürpriz ayrılığıyla beraber sürücü kadrosunu gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

Evans’ın Toyota’nın Puuppola merkezini geçtiğimiz ay ziyaret ettiği ve gelecek sene Yaris WRC’yi sürmek için şartlarda anlaşmaya vardığı anlaşıldı.

Ogier’nin ise Toyota ile görüşmeler yaptığı ve Citroen seriden çekilirse Japon üreticiye katılacağı kesin gibi görünüyor.

Ogier’nin diğer seçeneği ise, son iki şampiyonluğunu kazandığı eski takımı M-Sport Ford.

Motorsport.com’a konuşan Makinen, “Henüz diyecek bir şeyimiz yok. Henüz bir şey yapmadık. Ayrıca Avustralya Rallisi öncesinde çıkan yangın konusu da var. Şimdilik bir şey söyleyemem.”

“Yüzde yüz kesin olan bir şey olduğunda sizinle iletişime geçeceğiz. Umarım bunu bu hafta sonu kesinleştirebiliriz.” dedi.

Elfyn Evans, M-Sport Ford WRT Photo by: M-Sport

Evans hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Makinen, “Elbette onu ve gelişimini takip ediyoruz ve ona çok büyük ilgi duyuyoruz.” dedi.

Evans’ın Toyota’ya gitme şansı, Ogier’nin Japon üretici ile yaptığı görüşmelerde Gallerli sürücüyü takım arkadaşı olarak tercih etmesi sebebiyle artmış gözüküyor.

Citroen’den ayrılması halinde Ogier’ye ne kadar ilgi duyacakları sorulduğunda Makinen, “Göreceğiz. Neler olduğunu bilmiyoruz. Bu iddialar doğruysa, Citroen için çok endişe verici. Ancak hiçbir şey kesin değil. Şampiyonanın ve sporun iyiliği için üreticilere ihtiyacımız var.” dedi.

Bu sezon WRC2 Pro’da şampiyonluğa ulaşan 19 yaşındaki Kalle Rovanpera önümüzdeki sene üçüncü Yaris WRC aracını sürecekken, Takamoto Katsuta belirli rallilerde dördüncü aracı kullanacak.

Toyota’da Ogier-Evans-Rovanpera üçlüsü bir araya gelirse, takımın mevcut sürücüleri Kris Meeke ve Jari-Matti Latvala koltuksuz kalacak.

Eğer Citroen spordan ayrılırsa bu ikili, Hayden Paddon, Craig Breen, Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen ve Mads Ostberg gibi M-Sport Ford’da bir koltuk arayacak.