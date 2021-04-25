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WRC / Hırvatistan Rallisi / Son dakika

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastien Ogier, günün ilk etabı için Servis Park'tan etaba giderken bir trafik kazasına karıştı. Kazda Yaris'in sağ kısmı büyük hasar görürken, Ogier ralliye devam edebildi.

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!

2021 Hırvatistan Rallisi'nin son gününde, eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Toyota sürücüsü Sebastien Ogier ve yardımcı pilotu Julien Ingrassia, son güne nispeten iyi bir farkla lider girmişti ve pazar günü sabahı yapılacak iki etap için Servis Parkı'ndan ayrıldılar.

İkili etaba doğru giderken bir trafik kazasına karıştılar ve kazanın ardından Yaris WRC'nin sağ tarafında büyük hasar oluştu.

Tam temasın olduğu yerde bazı taraftarlar vardı ve olayı görüntüleyebildiler. Bu görüntülerde Ogier'in sağa doğru gittiği ve sağ taraftan büyük bir süratle gelen bir aracın, Ogier'e çarptığı görüldü.

Ogier bu temasın ardından ralliye devam etti, ancak genel klasmanda liderliği Elfyn Evans'a kaybetti.

Ogier şu anda Evans'ın 2.8 saniye ardında ikinci sırada yer alıyor. Thierry Neuville'le arasında ise 5.6 saniye var.

Ogier'in karıştığı kaza:

 

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Hırvatistan Rallisi
Alt-etkinlik 3. Gün
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Racing
Editör Giacomo Rauli

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