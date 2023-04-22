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Ogier, emniyet kemeri ihlali nedeniyle bir dakika zaman cezası aldı!

Sebastien Ogier ve yardımcı sürücüsü Vincent Landais, emniyet kemerlerini doğru bağlamadıklarına yönelik bir ihlal sebebiyle bir dakika zaman cezası aldılar.

Tom Howard
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Ogier, emniyet kemeri ihlali nedeniyle bir dakika zaman cezası aldı!

İhlal, ikilinin lastik patlattığı ve kenara çekerek lastik değiştirmek zorunda kaldıkları ikinci etapta gerçekleşti.

Ogier ve Landais tekerleği bir dakikadan biraz fazla bir sürede değiştirebildi ve sadece 1 dakika 32 saniye kaybederek hasar azalttı.

Ancak sonrasında yapılan incelemelerde hem Ogier'in, hem de Landais'in araç hareket halindeyken emniyet kemerlerini doğru şekilde takmadıkları tespit edildi. Landais'nin HANS cihazı da yanlış konumdaydı.

Sonuç olarak Ogier'e bir dakika ceza verildi, bu da sekiz kez dünya şampiyonunun beşincilikten yedinciliğe gerilemesi anlamına geliyor!

Komiserlerin raporunda, "17 numaralı aracın sürücüsü Sebastien Ogier, ikinci etapta patlak bir lastiği değiştirdikten sonra emniyet kemerlerini bağladığını ve emniyet kemerleri düzgün bir şekilde bağlanana kadar yavaş bir tempoda gittiğini açıkladı."

"Daha sonra yardımcı pilotu Vincent Landais'den hazır olup olmadığını ve sürüşe başlayıp başlayamayacaklarını teyit etmesini istedi, kendisi bunu teyit etti. Landais ayrıca tempoyu arttırdıkları esnada emniyet kemerlerinin bağladığını açıklamıştı, ancak sonrasında etap bitene kadar kemerlerin tam olarak bağlanmadığı tespit edildi."  

"Sebastien Ogier, yardımcı sürücüsünün emniyet kemerlerini yanlış bağladığından haberi olmadığını, çünkü yardımcı sürücünün daha önce start almaya hazır olduğunu teyit ettiğini belirtmiştir. Yardımcı sürücü bu hatasından dolayı özür dilemiştir."

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

"2023 FIA Sportif Yönetmeliğinin 53.1. Maddesi, araç hareket halindeyken emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiğini belirtmektedir, nitekim sportif direktör Kaj Lindström komiserler kuruluna sürücülerin emniyet kemerlerinin takılı olduğunu, sadece tamamen bağlanmadığını teyit etmiş, ayrıca aracın ilk 13,5 saniye boyunca yavaş hareket ettiğini gösteren verileri sunmuştur."

"Video kanıtları, sürücülerin lastik değişiminden ve sürüşe başladıktan hemen sonra emniyet kemerlerini bağladığını, ancak yardımcı sürücünün emniyet kemerlerini düzgün bir şekilde bağlamadığını göstermektedir."

"Başlangıçta araç yaklaşık 13 saniye boyunca yavaş hareket etmiş ve yardımcı sürücü emniyet kemerlerini bağlamayı başarmıştır ancak daha sonra sürücü daha hızlı sürmeye başlarken yardımcı sürücü emniyet kemerlerini belli bir süre daha sıkmaya devam etmiştir."

"Yardımcı sürücü, araç lastik değişim yerinden etabın sonuna kadar hareket ettikten yaklaşık 34 saniye sonra emniyet kemerlerini doğru şekilde bağlamayı başarmıştır." ifadeleri yer aldı.

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