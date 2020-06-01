Ogier, emekliliğini bir yıl daha ertelemeyi düşünüyor

Sebastien Ogier, 2020 sezonun sonunda Dünya Ralli Şampiyonası’ndan ayrılacağını doğrulamıştı.

Altı kez dünya şampiyonu Ogier, daha önce yaptığı açıklamalarda da, 2020 sonunda bitecek Citroen sözleşmesinin WRC’deki son sözleşmesi olacağını belirtmişti. Ancak 2020 sezonu için Toyota'ya katıldı.

Sonrasında Fransız pilotun 2021'de de takımda kalabileceği konuşuluyordu fakat Ogier yıl başında bunu yalanlamıştı.

Ancak koronavirüs nedeniyle 2020 sezonunun durmuş durumda ve kaç ralli olacağı belli değil.

Ogier, bundan ötürü 2021 yılında da WRC'de devam etmeyi düşündüğünü kabul etti.

DirtFish'e konuşan Ogier, "Elbette kariyerimi bitirmek için böyle bir yılla karşılaşmayı beklemiyordum. Bu yıl neler olduğunu göreceğiz. Ama eğer sezon yarıya ya da benzeri bir şeye inerse, kesinlikle bir yıl daha yarışmayı düşünebilirim."

"Şu noktada hiçbir şey yok. Bunu kişisel olarak söyledim ama dürüst olmak gerekirse bunu takımla konuşmadım. Şu anda sadece kişisel hislerimi söylüyorum. Gerçek bir planım yok, ama sezon yarı yarıya inerse emeklilik kararımı tekrar gözden geçirebilirim." dedi.

Toyota patronu Tommi Makinen de Ogier'in devam etmesini istiyor.

Makinen, "Kalmasını istiyoruz. Sadece sürmeye devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Alakalı video