Ogier, emekli olacak olan co-pilotu Ingrassia’ya teşekkür etti

Ingrassia ve Ogier, 16 yıllık ortaklıklarına 2006 yılında Fransa şampiyonasında başladılar ve 2008’de ilk kez WRC’de yarışarak bir Citroen C2 ile Junior WRC’yi kazandılar.

İkili, Citroen Junior Team ile WRC’nin en üst klasmanına geçtiler ve 2010 Portekiz Rallisi’nde ilk galibiyetlerini elde ettiler. 2011’de ise şampiyona üçüncüsü oldular.

Volkswagen’e geçtikten sonra 2013-2016 arasında dört yıllık bir dominasyon kuran ikili, 2017 ve 2018’de M-Sport Ford’da şampiyonluklar yaşadıktan sonra, 2019’da Citroen’de bir sezon geçirdikten sonra yedinci şampiyonluklarını 2020’de Toyota ile elde ettiler.

İkili şu ana kadar toplamda 53 ralli galibiyeti kazanırken, 2021 sezonunun son iki rallisi öncesinde şampiyona liderliğinde bulunuyorlar.

2022 planlarını açıklayan Ogier, gelecek sene Toyota ile yarı zamanlı şekilde mücadele edecek co-pilotu Benjamin Veillas olacak.

Ingrassia’ya internette yayınladığı mesajla teşekkür eden Ogier, “Julien, bu senenin sonunda kariyerini sonlandıracak. Bu karara %100 saygı duyuyorum, ben de gelecek sene programımı rahatlatacağım.”

“Genelde WRC sürücülerinin niteliklerinden bahsediyoruz, ancak co-pilotlar çok önemli ve Julien, başarımızın kilit bir parçası oldu.”

“Julien, rallideki ilk adımlarımdan bu yana 16 yıldır benimleydi. Her şeyi beraber inşa ettik, beraber geliştik, WRC’yi keşfettik ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük.”

“Şimdiye kadar yedi dünya şampiyonluğu kazanarak, hayal etmeye cesaret ettiğimizden fazlasına ulaştık! Şimdi iyi bir şekilde tamamlamamız gereken iki rallimiz daha var.”

“Julien, bana göre şüphesiz en iyi co-pilotsun. Kariyerim sensiz nasıl olurdu kim bilir.”

“Her şey için çok teşekkürler. Sana neler borçlu olduğumu biliyorum ve senin yerini doldurmak mümkün olmayacak. Gelecek için sana en iyisini diliyorum, hayatın tadını çıkar.” ifadelerini kullandı.

Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Ogier gelecek sene katılacağı rallileri henüz açıklamasa da, sezonun ilk mücadelesi olan Monte Carlo Rallisi muhtemelen istek listesinde olacak.

Sonuç olarak Fransız sürücünün, yeni hibrid Yaris asfalt testine hazır olana kadar aracı test etmesi beklenmiyor.

Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala, “Monte Carlo için dört araç hazırlıyoruz.”

“Seb’in, %100 hazır olmayan bir araç kullanmasını istemiyorum. Yanlış izlenime kapılmaması için, ona ralli versiyonuna çok yakın bir araç vermek istiyoruz. Benim için bu çok önemli.” dedi.