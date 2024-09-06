Ogier, şampiyonluk umutları için kalan yarışlara katılacak
Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier, dokuzuncu dünya şampiyonluğuna odaklandı.
Sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Toyota’nın pilotlar ve markalar şampiyonluğu mücadelesine destek olmak için Dünya Ralli Şampiyonası'nın kalan yarışlarına katılacağını doğruladı.
Bu sezon yarı zamanlı bir programla mücadele eden Ogier, kazandığı üç zafer ve üç ikincilikle Toyota'nın üreticiler şampiyonluğu için kritik puanlar topladı.
Ogier ayrıca şampiyona lideri Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in sadece 27 puan gerisinde yer alarak dokuzuncu dünya şampiyonluğu için mücadelede kalmaya devam ediyor.
Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala'nın isteği üzerine Ogier, Japonya’daki sezon finaline ek olarak Şili ve Orta Avrupa Rallisi'ni de programına dahil etti.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: Toyota Racing
Sébastien Ogier, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Artık her şey netleşti. Kalan dört yarış var ve şampiyonadaki konumumuz göz önüne alındığında, Toyota'nın lider sürücüsü olarak bunu denememiz gerekiyordu."
"İki yarış zaten planlanmıştı, sadece Şili ve Orta Avrupa’yı eklememiz gerekti. Şili'ye seyahat konusunda çok hevesli olmasam da şampiyonluk için mücadele etme şansı her zaman cazip."
Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala da Ogier'in kararını değerlendirerek şunları ekledi: "Bu hem Sebastien için hem de takım için iyi bir karar oldu. Şampiyonluk mücadelesini canlı tutmak istiyoruz."
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