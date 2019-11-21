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WRC / Son dakika

Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı

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Ogier, Citroen'den neden ayrıldığını açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
21 Kas 2019 16:45

Sebastien Ogier, bir senelik anlaşması daha olmasına rağmen Citroen WRC takımından neden ayrıldığını açıkladı.

Citroen, dün beklenmedik bir şekilde 2019 sonu itibariyle WRC'deki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamış, buna gerekçe olarak Ogier'in takımdan ayrılma kararı almasını göstermişti.

Normalde Citroen, 2021 sonunda WRC'den ayrılmayı planlıyordu. Ogier'in hamlesi sonucu lider pilot bulamayan takım, iki sene erken ayrılma kararı aldı.

Citroen'in bu açıklamasını değerlendiren Ogier, yapılan açıklamanın ve kullanılan dilin doğru olmadığını vurguladı.

Motorsport.com'a konuşan Ogier, "Belki de iletişim konusu Citroen için en güçlü olduğu alanlardan birisi değildi..."

"Şu durumda anlaşabilecekleri başka bir pilotun olmadığını söylemeleri, bu spordaki iş arkadaşlarım için saygısızlık."

"Benim ayrılık kararı almamın nedenlerinden birisi araç gelişimindeki hızın yeteri kadar iyi olmaması."

"Bu sene aracın gelişim konusunda yeteri kadar iyi olmadığı konusunda hemfikirdik. Rakiplerimize kıyasla performans açısından gerideydik. Bunu sadece ben söylemiyorum, aracı kullanan herkes aynı şeyi hissetti ve söyledi." dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroën World Rally Team Citroen C3 WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroën World Rally Team Citroen C3 WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Daha bir senelik anlaşmasının olmasına rağmen takımdan ayrılan Ogier, Citroen'e dönme konusunda pişmanlık yaşamadığını söyledi. Ogier, WRC'ye Citroen'le giriş yapmıştı ve bu sene başında eski takımına dönüş yapmıştı.

Ogier, "Takıma katıldığım andan itibaren bu mücadelenin zorlu olacağını biliyordum ve bu mücadeleden hiç korkmadım. Bugün dahi, başarısız olmamıza rağmen bu mücadeleye katıldığım için hiç pişmanlık duymuyorum." dedi.

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Resmi: Ogier Citroen'den, Citroen WRC'den ayrılıyor!

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Citroën World Rally Team
Editör David Evans

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