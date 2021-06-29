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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Ogier: "Çılgın Safari Rallisi'ni tamamlamak bizi oldukça rahatlattı"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastien Ogier, Kenya'da sorunlardan uzak durarak elde ettiği zaferin ardından, zorlu Safari Rallisi'nin tamamlamanın ekibi oldukça "rahatlattığını" söyledi.

Ogier: "Çılgın Safari Rallisi'ni tamamlamak bizi oldukça rahatlattı"

Yedi kez dünya şampiyonu, 2002 yılından bu yana ilk kez WRC takvimine geri dönen ikonik Safari Rallisi'nde zafere ulaşmayı başardı.

Kenya'daki ralli, önceki rallilere kıyasla çok daha kısa olmasına rağmen çakıl ve kumdan oluşan etaplar, pek çok zorluğu içerisinde barındırıyordu ve tartışmasız sezonun en zorlu rallilerinden biriydi.

Ogier, cuma günü süspansiyon sorunu nedeniyle 2.5 dakika kaybetmesine ve zaman zaman temaslar yaşanmasına rağmen, ralliden sağlam çıkan birkaç isimden biriydi.

Rallinin çoğunluğunu lider götüren Thierry Neuville'in pazar günü ralliye veda etmesinin ardından galibiyet mücadelesine ortak olan Ogier, Takamoto Katsuta'yı da geride bıraktı ve 21.8 saniye farkla galibiyete ulaştı.

Sadece beş WRC sürücüsünün tam mesafeyi tamamladığı rallide, galibiyeti hakkında açıklamalarda bulunan Fransız sürücü, diğer sürücülerin yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında yarışı tamamladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Ogier, "Bu, son etap çok yumuşak şartlar nedeniyle çok zorluydu ve düzlükte bir kayayla karşılaşıp karşılaşmayacağınızda asla emin olmuyorsunuz. Kesinlikle sınırları zorlamadım, sadece [ralliyi] tamamlamak istedim."

“Böyle çılgın bir hafta sonunu bitirmek, kesinlikle rahatlatıcı oldu. Bence herkes biraz eğlenceli bir hafta sonu öngördü ve kesinlikle öyle oldu, pek çok şey yaşandı."

“Bu rallide başlangıçta epey zorlandık ancak o andan itibaren harika bir iş çıkardığımızı ve her zaman zorlayıp, zirveye yaklaşmaya devam ettiğimizi düşünüyorum."

“Podyuma çıkacağımı ve bu ralliyi kazanacağımı düşünmüyordum fakat asla pes etmemek, rallide her zaman işe yarıyor, hatta Afrika'da daha çok işe yarıyor." dedi.

Ogier, son altı rallide dördüncü galibiyetini almayı başardı ve ayrıca Hyundai Motorsport'un dayanıklılık sorunlarıyla karşılaşmasının ardından zafere ulaştığı ikinci ralli oldu.

“Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Altı ralliden dördünü kazanmak önemli bir başarı çünkü şu anda şampiyonanın rekabet seviyesi oldukça yüksek."

Ogier, cuma günkü olayın ardından ralliye veda eden takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 34 puan önünde şampiyona lideri konumunda yer alıyor.

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Safari Rallisi: Zorlu ralliden Toyota galip çıktı, zafer Ogier'in!

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