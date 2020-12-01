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Ogier: "Bu yılın şampiyonluğu benim için öncekiler kadar değerli değil"

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Ogier: "Bu yılın şampiyonluğu benim için öncekiler kadar değerli değil"

Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Ralli pilotu Sebastien Ogier kendisi için, bu seneki WRC şampiyonluğunun kısalan sezondan ötürü öncekiler kadar anlam ifade etmediği söyledi.

Ogier, bu hafta sonu yapılacak Monza Rallisi öncesinde şampiyona lideri ve Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 14 puan gerisinde yer alıyor.

Fransız sürücü önceki altı dünya şampiyonluğunu 2017-2018 sezonlarında M-Sport Ford’a geçmeden önce 2013 ve 2016 yılları arasında bir Wolkswagen pilotu olarak elde etmişti.  

Ogier’in bu dominantlığı yedi yıl aranın ardından, 2019’da Citroen’e dönmesiyle sona ermişti.  

Her şey takvime uygun ilerlerken koronavirüs salgınıyla sezon  sekteye uğramış oldu. Böylece başlangıçta 13 ralli planlanmışken final sıralamaları Covid-19 yüzünden sadece 7 raunt üstünden değerlendirilecek.

OgierMotorsport.com tarafından 2020 WRC galibinin geçerli bir şampiyon olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusu için "Cevaplamak için karmaşık bir soru."

"Günün sonunda hepimiz bu mini şampiyonada mücadele etme fırsatı bulduk ve en yukarıdaki isim kim olursa olsun o şampiyon olacak. Ona ne demeniz gerekir? Sonuçta onlar hâlâ bir WRC şampiyonu."

Monza Rallisi’nden sonra zirvede olursam bunu tabii ki diğer zaferlerimle aynı potaya koymayacağım.” 

“Covid-19 gibi istisnai bir durumla uğraşmak zorunda kaldık. Şunu söylemeliyim ki bu durumu sekiz ya da dokuz gibi bir rauntla, birkaç etkinlik daha uzatamamış ve yönetememiş olmamız utanç verici. Eğer böyle yapabilseydik bu, sezonun daha çok bir şampiyona gibi görülmesine yardımcı olur muydu bu da başka bir soru.”  dedi.

Geçtiğimiz günlerde Toyota ile sözleşmesini uzatan Ogier böylece kariyerine gelecek sezonun ardından bu ekiple noktayı koymuş olacak. 

Sezon dışında da mühendislerle birlikte çalışıp antrenman yapma lüksüne sahip olan OgierOcak ayındaki Monte Carlo Rallisi öncesinde Yaris  ile küçük de olsa önemli kazanımlar edinmeyi hedefliyor.  

“Genel olarak Yaris’ten memnunum. Büyük bir sorun yok, tamamen değiştirmek istediğim şeyler yok.” 

“Sadece 6 ralli ve birkaç test dışında bu sezon çok kilometre yapma şansımız olmadı. Bu yüzden aracı tam performansla gerçek bir sezona taşıyacak olmak çok güzel.” 

Bu süreç, hazırlanmam ve ihtiyaçlarıma göre aracı şekillendirmem için bir şanstı çünkü kurulumla ilgili neyi nasıl yapacağıma dair yeterli bilgim yoktu.” 

"Ama önümüzdeki yıl bunu yapmak benim için daha kolay olacak. Çözmek istediğim büyük bir sorun yok. Araç genel olarak çok iyi ve biz takım olarak onu daha da geliştirmeye çalışıyoruz. 

"Aracın üstünde çalışmaya hala devam ediyor, ince nüanslarla uğraşıyor ve gelişiyoruz."  

Çeviri: Zeynep Temel

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak

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Seri WRC
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Gazoo Racing

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