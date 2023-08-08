Ogier, Akropolis Rallisi ile WRC'ye dönmeye hazır

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Ogier, üst üste ikinci kez kısmi bir WRC sezonuna katılıyor ve Fransız sürücünün bu yıl yedi tura kadar yarışması bekleniyor.

Geçen ay Estonya'da ve geçen hafta sonu Finlandiya'da düzenlenen etkinliği kaçıran Ogier'in 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Akropolis Rallisi'ne katılması bekleniyor.

39 yaşındaki sürücü bu yıl WRC'de çıktığı beş yarıştan üçünü kazanarak Monte Carlo, Meksika ve Kenya Safari Rallisi'nde zafere ulaştı.

Ogier, 2021'den bu yana ilk kez Yunanistan'da yarışma planını, geçtiğimiz hafta sonu Elfyn Evans'ın Finlandiya Rallisi zaferinin ardından yaptığı bir sosyal medya paylaşımında açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında Ogier, "Ekibimle tekrar gurur duyuyorum! Çok iyi iş çıkardık ve harika bir sonuç aldık."

"Özellikle Elfyn Evans ve Scott Martin'i tebrik ediyorum ve ayrıca Takamoto Katsuta ve Aaron Johnston podyuma çıktığı için çok mutluyum. Yakında Yunanistan'da görüşmek üzere." yazdı.

Ogier şu anda sadece beş rallide yarışmasına rağmen şampiyona sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Ogier daha önce 2011 yılında Citroen takım arkadaşı Sebastian Loeb'e 10.5 saniye fark atarak Akropolis Rallisini kazanmıştı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

Ogier'in Yunanistan'a katılımı, Toyota'nın bir kez Kalle Rovanpera, Evans ve Takamoto Katsuta dahil dört sürücü ile GR Yaris ile yarışa katılacağı anlamına geliyor.

Hyundai ayrıca Fin Teemu Suninen'in Estonya ve Finlandiya'da sırasıyla beşincilik ve dördüncülük elde etmesinin ardından tecrübeli Dani Sordo'nun üçüncü i20 N'i devralacağını doğruladı.

Sordo, Suninen'in hibrit araçlar kullandığı ilk WRC etkinliği öncesinde Rally1 aracına uyum sağlamasına yardımcı olmak için Estonya'ya katıldı.

40 yaşındaki sürücü, Hyundai'nin geçen yıl Akropolis'te elde ettiği ilk WRC podyumunun bir parçasıydı ve kazanan Thierry Neuville ve Ott Tanak'ın ardından üçüncü oldu. Sordo'nun Yunanistan'ın engebeli çakıl yollarındaki en iyi sonucu 2013 yılında, o zamanki Volkswagen sürücüsü Jari-Matti Latvala'nın arkasında ikinci olarak gelmişti.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, "Ralli camiasının çoğu için hak edilmiş bir aradan sonra Esapekka'yı Yunanistan'da Dani ve Thierry ile birlikte tekrar görmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.