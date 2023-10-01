Ogier, 2024'te Hyundai'ye geçeceği iddialarını yalanladı: "Değişikliğe gerek yok"

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier, Toyota ile 2021 şampiyonluğunu kazandıktan sonra tam zamanlı yarışlardan uzaklaştı ve o zamandan beri Japon markası için kısmi sezonlara katılıyor.

Ogier son iki yıldır tam zamanlı rekabete geri dönmek istemediğini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyan yarı zamanlı bir sezonun esnekliğinin tadını çıkardığını ısrarla vurguladı. Ogier bu sezon katıldığı altı WRC rallisinden üçünü kazandı.

Ancak Finlandiya Rallisi'nde, spekülasyonlar Fransız pilotun gelecek yıl Toyota'nın rakibi Hyundai'ye geçebileceği yönündeydi. Akropolis Rallisi'nde konuşan Ogier, Toyota'daki mevcut pozisyonundan memnun olduğunu vurguladı ve söylentileri aptal sezon konuşmaları olarak nitelendirdi.

Hyundai'nin gelecek yıl için sadece Thierry Neuville ile sözleşmesi bulunuyor. Hyundai'nin yeni teknik direktör Francois Xavier Demaison'la anlaşması, Ogier'in 2013-2016 yılları arasında Volkswagen'de birlikte çalıştıkları dönemde dünya şampiyonluklarının dördünü kazandığı yeni teknik direktör Francois Xavier Demaison'la anlaşması nedeniyle Ogier'in bir hamle yapacağına dair söylentiler hız kazanmış görünüyor.

Gelecek yıl için planı sorulduğunda Ogier şunları söyledi: "Açıklayacak özel bir şeyim yok. Şu anda bu tür bir programla yaptığım şeyden mutlu olduğum bir sır değil. "

"Benzer bir şekilde devam etmeyi tartıştığımız da bir sır değil."

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Hyundai spekülasyonlarına cevaben ise Ogier, "Bu sporun, konuşma sezonu olan yaz aylarında biraz konuşulmaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bunun fonlanmış [derin] bir söylenti olmadığına inanıyorum. "

"Hyundai'de pek çok insan tanıyorum ve belki de bazı görüşmeler başlamış olabilir çünkü ben kendi menajerimim, bu yüzden insanlarla konuşmamın hiçbir maliyeti olmayabilir. "

"Ama gerçek şu ki şu anda sahip olduğum her şeyden memnunum, dolayısıyla herhangi bir şeyi değiştirmem için gerçek bir neden yok." dedi.

Toyota yönetimi daha önce 2024 için sürücü kadrosunu değiştirmesi için bir neden görmediğini belirtmişti.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera ve Elfyn Evans gelecek sezon için henüz anlaşma sağlamamış olsa da, ikiliyle sözleşme görüşmelerinin başladığına inanılıyor.

Toyota'da kalacağı tahmin edilen Rovanpera, "Elbette gelecek yılın planları ve görüşmeleri her zaman devam ediyor" dedi.

Şu anda şampiyona sıralamasında Rovanpera'nın 33 puan gerisinde olan Evans, geleceği sorulduğunda çekingen davransa da sezonun bu aşamasında bunun "açık bir pazar" olduğunu belirtti.