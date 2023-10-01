Prime'a abone ol
Önceki / Şili Rallisi: Tanak rahat şekilde lider, Toyota'nın lastik stratejisi geri tepti
WRC Haberler

Ogier, 2024'te Hyundai'ye geçeceği iddialarını yalanladı: "Değişikliğe gerek yok"

Sebastien Ogier gelecek yıl Toyota ile yarı zamanlı Dünya Ralli Şampiyonası programına devam etmek istediğini belirtti ve "herhangi bir şeyi değiştirmem için gerçek bir neden yok" dedi.

Tom Howard
Ekleyen:
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier, Toyota ile 2021 şampiyonluğunu kazandıktan sonra tam zamanlı yarışlardan uzaklaştı ve o zamandan beri Japon markası için kısmi sezonlara katılıyor.

Ogier son iki yıldır tam zamanlı rekabete geri dönmek istemediğini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyan yarı zamanlı bir sezonun esnekliğinin tadını çıkardığını ısrarla vurguladı. Ogier bu sezon katıldığı altı WRC rallisinden üçünü kazandı. 

Ancak Finlandiya Rallisi'nde, spekülasyonlar Fransız pilotun gelecek yıl Toyota'nın rakibi Hyundai'ye geçebileceği yönündeydi. Akropolis Rallisi'nde konuşan Ogier, Toyota'daki mevcut pozisyonundan memnun olduğunu vurguladı ve söylentileri aptal sezon konuşmaları olarak nitelendirdi.

Hyundai'nin gelecek yıl için sadece Thierry Neuville ile sözleşmesi bulunuyor. Hyundai'nin yeni teknik direktör Francois Xavier Demaison'la anlaşması, Ogier'in 2013-2016 yılları arasında Volkswagen'de birlikte çalıştıkları dönemde dünya şampiyonluklarının dördünü kazandığı yeni teknik direktör Francois Xavier Demaison'la anlaşması nedeniyle Ogier'in bir hamle yapacağına dair söylentiler hız kazanmış görünüyor.

Gelecek yıl için planı sorulduğunda Ogier şunları söyledi: "Açıklayacak özel bir şeyim yok. Şu anda bu tür bir programla yaptığım şeyden mutlu olduğum bir sır değil. "

"Benzer bir şekilde devam etmeyi tartıştığımız da bir sır değil."

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Hyundai spekülasyonlarına cevaben ise Ogier, "Bu sporun, konuşma sezonu olan yaz aylarında biraz konuşulmaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bunun fonlanmış [derin] bir söylenti olmadığına inanıyorum. "

"Hyundai'de pek çok insan tanıyorum ve belki de bazı görüşmeler başlamış olabilir çünkü ben kendi menajerimim, bu yüzden insanlarla konuşmamın hiçbir maliyeti olmayabilir. "

"Ama gerçek şu ki şu anda sahip olduğum her şeyden memnunum, dolayısıyla herhangi bir şeyi değiştirmem için gerçek bir neden yok." dedi.

Toyota yönetimi daha önce 2024 için sürücü kadrosunu değiştirmesi için bir neden görmediğini belirtmişti.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera ve Elfyn Evans gelecek sezon için henüz anlaşma sağlamamış olsa da, ikiliyle sözleşme görüşmelerinin başladığına inanılıyor.

Toyota'da kalacağı tahmin edilen Rovanpera, "Elbette gelecek yılın planları ve görüşmeleri her zaman devam ediyor" dedi.  

Şu anda şampiyona sıralamasında Rovanpera'nın 33 puan gerisinde olan Evans, geleceği sorulduğunda çekingen davransa da sezonun bu aşamasında bunun "açık bir pazar" olduğunu belirtti.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Şili Rallisi: Tanak rahat şekilde lider, Toyota'nın lastik stratejisi geri tepti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Şili Rallisi: Tanak rahat şekilde lider, Toyota'nın lastik stratejisi geri tepti

Şili Rallisi: Tanak rahat şekilde lider, Toyota'nın lastik stratejisi geri tepti

WRC
Şili Rallisi

Şili Rallisi: Tanak rahat şekilde lider, Toyota'nın lastik stratejisi geri tepti Şili Rallisi: Tanak rahat şekilde lider, Toyota'nın lastik stratejisi geri tepti

Şili Rallisi: Lappi açılış etabında büyük bir kaza yaptı

Şili Rallisi: Lappi açılış etabında büyük bir kaza yaptı

WRC
Şili Rallisi

Şili Rallisi: Lappi açılış etabında büyük bir kaza yaptı Şili Rallisi: Lappi açılış etabında büyük bir kaza yaptı

Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek

Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek

WRC
Şili Rallisi

Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek

Sébastien Ogier Daha fazlası
Sébastien Ogier
Ogier, Akropolis Rallisi ile WRC'ye dönmeye hazır

Ogier, Akropolis Rallisi ile WRC'ye dönmeye hazır

WRC
Yunanistan Rallisi

Ogier, Akropolis Rallisi ile WRC'ye dönmeye hazır Ogier, Akropolis Rallisi ile WRC'ye dönmeye hazır

Ogier: "Safari, kariyerimin en zor rallisiydi"

Ogier: "Safari, kariyerimin en zor rallisiydi"

WRC
Kenya Rallisi

Ogier: "Safari, kariyerimin en zor rallisiydi" Ogier: "Safari, kariyerimin en zor rallisiydi"

WRC Safari Rallisi: Zebranın etaba girdiği sabah bölümünün ardından Ogier lider

WRC Safari Rallisi: Zebranın etaba girdiği sabah bölümünün ardından Ogier lider

WRC
Kenya Rallisi

WRC Safari Rallisi: Zebranın etaba girdiği sabah bölümünün ardından Ogier lider WRC Safari Rallisi: Zebranın etaba girdiği sabah bölümünün ardından Ogier lider

Hyundai Motorsport Daha fazlası
Hyundai Motorsport
Neuville, WRC'den beklediği değişikliklerden ilk kez söz etti

Neuville, WRC'den beklediği değişikliklerden ilk kez söz etti

WRC
Estonya Rallisi

Neuville, WRC'den beklediği değişikliklerden ilk kez söz etti Neuville, WRC'den beklediği değişikliklerden ilk kez söz etti

Hyundai, WRC aracını geliştirmek için 'Ekim jokerini' kullanacak

Hyundai, WRC aracını geliştirmek için 'Ekim jokerini' kullanacak

WRC
Finlandiya Rallisi

Hyundai, WRC aracını geliştirmek için 'Ekim jokerini' kullanacak Hyundai, WRC aracını geliştirmek için 'Ekim jokerini' kullanacak

Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi

Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi

WRC
Kenya Rallisi

Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi

Son Haberler

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

F1 Formula 1

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı" Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

F1 Formula 1
Katar GP

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir" Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

WRC WRC
Şili Rallisi

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti! Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası... Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol