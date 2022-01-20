Ogier, 2022 WRC ve pist yarışı planlarını Şubat ayında açıklayacak

Sekiz kez Dünya Ralli Şampiyonu, bu yıl Toyota ile dört veya beş rallide yer alacağını açıklamıştı. Tam zamanlı olarak seride yer almayacak Ogier, böylelikle geçen yıl kazandığı şampiyonluğu, yeni Rally1 hibrit döneminde savunamayacak.

Ogier, geçen yıl Toyota'nın üçüncü GR Yaris'inde yarı zamanlı mücadele edeceğini ve dayanıklılık yarışlarına geçip, yarı zamanlı olarak da burada yer almak istediğini açıklamıştı. Fransız sürücü özellikle Le Mans 24 Saat'te yer almak istiyor.

Fransız sürücü, geçen yılın kasım ayında Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon sonu WEC çaylak testinde, Toyota'nın GR010 Hybrid Hypercar aracını sürmüştü. Fakat Toyota'nın Le Mans yarışın üçüncü WEC aracına sahip olması pek olası değil ve bu açıdan Ogier için en olası seçenek bir LMP2 aracı gibi görünüyor.

WRC tarafına bakıldığında ise şimdilik Ogier'in sadece Monte Carlo Rallisi'ne katılacağı doğrulanmış durumda ve geri kalan planı, yakında netlik kazanacak.

2022 sezonunun ilk basın toplantısında konuşan 38 yaşındaki sürücü, Şubat ayı başında yapacakları bir duyuru ile, 2022 planlarının netleşeceğini söyledi.

Ogier, Mayıs ayındaki Portekiz Rallisi'nin katılacağı 2022 WRC etkinlikleri arasında yer aldığını söylerken, Le Mans yarışına da katılacağını ima etti.

Ogier, "Takımla biraz görüştük ancak henüz tam olarak netleşmedi. Umarım yakında açıklayabileceğim."

"Bu ralliden sonra bir ara vereceğimi şimdiden söyleyebilirim, çünkü herkes bunu gerçekten istediğimi biliyor ve geçen yılın son rallisinden bu yana çalışmaya devam ettiğimiz için, gerçekten hiç ara vermedim. Fakat planım hâlâ aynı, belki dört ya da beş ralli gibi bir şey yapmak istiyorum ve çok yakında sezon içerisinde katılacağım pist yarışları planımı açıklayacağım."

"Portekiz Rallisi her zaman aklımın bir köşesinde, Portekiz'le çok iyi bir ilişkim var. Bu sezon potansiyel olarak katılacağım yarışların listesinde olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

WEC hedefleri sorulduğunda şunları ekledi: "Şu anda üzerinde çalıştığım bir plan var ve çok yakında, Şubat ayının başında bunu duyuracağım. Bu yıl Le Mans için yapılacak bazı çalışmalar var."

Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala, bu hafta sonu Monte Carlo Rallisi'nden sonra geleceğini tartışmak için Ogier ile oturmayı planlıyor. Fakat bu yılki rallilerin çoğunda, üçüncü GR Yaris'i Esapekka Lappi'nin kullanmasını bekliyor.

Latvala, "Umarım bunu açıklığa kavuşturabiliriz."

"Ralliden sonra onunla bir görüşme yapmayı ve gelecekte ne yapacağımıza karar vermeyi umuyorum."

"Monza'da bana, çok yorgun olduğunu ve bir tatil yapıp iyileşmek istediğini ve sonra ne yapacağına karar vereceğini söyledi."

"Planımız, rallilerini çoğunu Esapekka, yarısından daha azını ise Seb ile yapmak üzerine." dedi.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing