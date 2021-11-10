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Ogier, 2022 Monte Carlo Rallisi'ne katılacağını doğruladı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastien Ogier, artık tam zamanlı olarak mücadele etmeyeceği 2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nin, ilk rallisi olan Monte Carlo'ya katılacağını doğruladı.

Ogier, 2022 Monte Carlo Rallisi'ne katılacağını doğruladı

Yedi kez dünya şampiyonunun sekiz kez kazandığı ve rekor kırdığı Monte Carlo Rallisi'ne katılması bekleniyordu ve bugün itibariyle Ogier'in, 2022 Monte Carlo Rallisi'nde Toyota'nın yeni WRC Rally1 aracını süreceği doğrulandı.

Ogier'in ralliye katılacağı, pazar günü Bahreyn'de, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın çaylak testinde, Toyota'nın GR010 Hybrid aracını ilk kez sürmesinin ardından duyuruldu.

Ogier, "Takım, Monte-Carlo için bana kesinlikle  güveniyor, bu önümüzdeki yıl için şimdiden doğrulayabileceğimiz bir şey." dedi.

Monte Carlo Rallisi'ne katılacağı kesin olsa da, sonrası için belirsizlik devam ediyor.

Pist yarışlarına geçmek amacıyla WRC'de tam zamanlı olarak yarışmayı bırakan Ogier, üçüncü Toyota WRC aracını yarı zamanlı olarak Esapekka Lappi ile paylaşacak.

Ogier, pist yarışları içinse en iyi şansının LMP2 olduğunu belirtti.

"Yılın geri kalanıyla ilgili olarak, hâlâ alınması gereken bazı kararlar var ve iyi olan şey, takımın beni çok fazla zorlamaması."

“Yanımda Esapekka'nın olması, bir noktada ne karar verirsem vereyim, takımın çok iyi bir şeye sahip olduğunu bildikleri anlamına geliyor."

"Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde takım, benimle gerçekten rahattı ve bana ne istediğime karar verme şansı verdi."

“Fakat tamamen bencil de olmak istemiyorum."

“Belli bir strateji belirlemek için bir noktada belki de onlarla bazı tartışmalar olacak. Yani bunu görmemiz gerekecek. Henüz bunu tartışmadık."

Ogier, gelecek haftaki Monza Rallisi'nin ardından yeni Rally1 Toyota GR Yaris'i test edecek.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

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