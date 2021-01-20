Ogier: "2021 WRC sezonu yine çok yakın geçecek"

Ogier'nin Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki son tam sezonu, perşembe günü öğleden sonra başlayacak olan Monte Carlo Rallisi ile start alacak ve Fransız sürücü, bir rekor anlamına gelecek olan sekizinci Monte Carlo zaferini istiyor.

37 yaşındaki sürücü, bir kez daha yeni sezona favori olarak başlasa da, bu yıl beş yönlü bir savaş bekliyor.

Geçen yıl Elfyn Evans son yarışa kadar Ogier ile çekişmişti ve şampiyonluğu Monza Rallisi'nde yaptığı hata sonrasında kaybetti.

Ott Tanak bir yıllık aradan sonra yeniden şampiyon olmak isterken, takım arkadaşı Thierry Neuville de artık ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Geçen yıl WRC'deki ilk tam sezonunu geride bırakan Kalle Rovanpera da takım arkadaşlarına karşı şampiyonluk mücadelesinde yer almak istiyor.

Motorsport.com'a konuşan Ogier, "Geçen yıl çok yakındı ve bu yıl aynı rekabet seviyesinin devam etmesini bekliyorum."

"Ott ve Elfyn biraz bana benziyor. Aracı daha iyi tanıyorlar ve daha hazırlar, bunun bu sezon daha da iyi olmalarına yardımcı olacağını düşünüyorum."

“Bence şampiyonluk için, en azından geçen yılla aynı dörtlü [Ogier, Thierry Neuville, Tanak ve Evans] çekişecek ve muhtemelen daha fazlası olacak."

"Neden ilk sezonunda yaptıklarından sonra Kalle olmasın? Savaşta bize katılması kesinlikle mümkün." dedi.

Ogier, normalde 2020 sonunda emekli olacaktı ancak COVID-19 nedeniyle sezonunun kısa sürdüğü 2020 sezonunun ardından bir yıl daha devam etmeyi seçti.

“Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu benim kararımdı ve çok mutluyum. Artık son sezonumun tadını çıkarmak istiyorum."

“Planım keyif almak, zorlamaya ve performans göstermeye devam etmek. Her zaman rekabet etme şeklim bu oldu."

“Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istedim ve her katılışımda kez daha kazanmak istiyorum.”