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WRC Finlandiya Rallisi

Ogier, 10. WRC şampiyonluğu için sezonun kalan tüm rallilerine katılacak

Son Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Ogier, rekor niteliğindeki 10. dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda sezonun kalan dört WRC ayağında da mücadele edeceğini doğruladı.

Tom Howard Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Bu açıklama, son dünya şampiyonunun geçtiğimiz hafta sonu Finlandiya Rallisi'nde lider giderken yüksek hızlı bir kazaya karışmasının ardından geldi.

Ogier ve geçici olarak yerine geçen yardımcı pilotu Julien Ingrassia, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan ikili, kontrollerin ardından geceyi hastanede geçirdi ve daha sonra taburcu edildi.

Finlandiya Rallisi'nden puansız ayrılan Ogier, pilotlar şampiyonasında beşinci sıraya gerilerken, lider ve Toyota takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 62 puan gerisine düştü.

42 yaşındaki Fransız pilot daha önce bu sezon yalnızca 10 ralliye katılacağını, yani geçen yıla kıyasla bir yarış daha eksik bir program uygulayacağını belirtmişti. Ancak rekor olacak 10. dünya şampiyonluğu hedefi, programını uzatabileceği yönündeki iddiaları güçlendirmişti. Bu plan artık resmen doğrulanmış oldu.

Ogier, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Harika geçen bir dönemin ardından Finlandiya Rallisi maalesef planladığımız gibi sonuçlanmadı ve şampiyonluk umutlarımız büyük ölçüde sona erdi. Buna rağmen bu sezon önümüzde hâlâ dört ralli var. Vincent Landais ile birlikte hepsinde yer alacağız ve tek hedefimiz hepsini kazanmak olacak."

Son dünya şampiyonu, sezonun geri kalanında yeniden daimi yardımcı pilotu Vincent Landais ile yarışacak.

Landais, kişisel nedenlerden dolayı Finlandiya Rallisi'nde görev alamamış, bunun üzerine Ogier'nin eski yardımcı pilotu Julien Ingrassia emeklilikten dönerek tek seferlik olması beklenen bu yarışta direksiyonun sağ koltuğuna geçmişti.

Finlandiya Rallisi'nde Ogier'nin kazasının ardından zafere Toyota pilotu Sami Pajari ulaştı.

Japon üretici yarışı ilk üç sırada tamamlamayı başarırken, Oliver Solberg ikinci, Elfyn Evans ise üçüncü sırayı elde etti.

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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