Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
WRC / Son dakika

Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"
Ekleyen:

Alpine Formula 1 takımı pilotu Esteban Ocon, Perşembe günü ilk deneyimini elde ettikten sonra ralli sürücülerinin “mangal yürekli” olduklarını söyledi.

Fransız sürücü resmi VIP pist aracı olarak kendi yarış numarasını taşıyan, 31, Alpine A110S’in direksiyonuna geçti ve Monte Carlo Rallisi’nin ilk 2 etabını tamamladı.

Ocon kaygan ve ıslak yollarda, co-pilotu tarafından bilgi yağmuruna tutulurken aracı sürmeye çalışmanın bir hayli zor olduğunu söyledi.

Ocon daha öncesinde ise sadece 1 defa, Eifel GP sırasında, Nürburgring’de Alpine marka bir araç sürmüştü.

Ocon, “Çok eğlenceliydi, inanılmazdı. O yollarda geçirdiğim zamandan çok zevk aldım. Ralliye dair ilk deneyimim ve başlamak için pek kolay bir ralli pisti değil. Fakat evet, çok eğlendim. Gittikçe daha çok alışmaya başladım, o yollardan daha çok geçtikçe.”

“Her zaman çok zorlu kısımlar oluyor, yol tutuşundaki değişimler vs.; dolayısıyla alıştığımdan çok farklı.”

“Aynı zamanda co-pilotunuzu da dinlemeniz gerekiyor ve bu kolay bir şey değil. Doğru zamanda bilgiyi alıp viraja girdiğinizde bile bir sonraki bilgi hemen gelmeye başlıyor.”

“Sona doğru bunu çok daha iyi yönetiyordum ve günün sonunda çok zevkli olduğunu söylemeliyim. Araç da çok iyi bir sürüş çıkardı, o yüzden çok güzeldi.” dedi.

Normal WRC sürücüleri hakkındaki fikri sorulduğunda ise Fransız pilot onlara karşı artık çok daha fazla saygı duyduğunu söyledi.

Ocon, “Kahramanlar! Başka ne diyebilirim ki? Etkinliklerden sonra her zaman öylesine araç içi görüntülerini izlerdim. Çok hızlı görünüyor, (Sebastien) Ogier’i izlediğinizde yolları kestiğinde bile her şey kontrolü altındaymış gibi görünüyor. Ve çok havalı duruyor.”

“Fakat gerçekte sürdüğünüzde çok daha dar ve zor görünüyor. Yani gerçekte deneyimlediğinizde çok daha farklı bir tecrübe elde ediyorsunuz. Ve size söylüyorum, gerçekten çok zor. Dolayısıyla onlara gerçekten saygı duymalıyız. Çok cesurlar, mangal yürekliler.” dedi.

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
1/10

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
2/10

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
3/10

Fotoğraf: Alpine

Logo of Esteban Ocon on the Alpine A110S

Logo of Esteban Ocon on the Alpine A110S
4/10

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
5/10

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
6/10

Fotoğraf: Alpine

Helmet of Esteban Ocon, Alpine

Helmet of Esteban Ocon, Alpine
7/10

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
8/10

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
9/10

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A110S

Esteban Ocon, Alpine A110S
10/10

Fotoğraf: Alpine

Hyundai, Monte Carlo performansıyla gurur duymuyor

Önceki haber

Hyundai, Monte Carlo performansıyla gurur duymuyor

Sonraki haber

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , WRC
Pilotlar Esteban Ocon
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

Marko: "Schumacher'i zorlu bir ilk yıl bekliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Schumacher'i zorlu bir ilk yıl bekliyor"

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albers: "George Russell, Hamilton'ın tüm planlarını altüst etti"

Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"
WRC WRC / Son dakika

Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!
WRC WRC / Etap raporu

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"
F3 F3 / Son dakika

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

Son Haberler

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!
WRC WRC / Etap raporu

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!

Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"
WRC WRC / Son dakika

Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"

Hyundai, Monte Carlo performansıyla gurur duymuyor
Haber video
WRC WRC / Son dakika

Hyundai, Monte Carlo performansıyla gurur duymuyor

Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliğe yükseldi, Toyota 1-2-3!
WRC WRC / Etap raporu

Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliğe yükseldi, Toyota 1-2-3!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"

51 dk
2
Formula 1

Suudi Arabistan "en hızlı" cadde pistine sahip olmak istiyor

2s
3
Formula 1

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

1g
4
Formula 1

Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

4s
5
F3

Bölükbaşı: "F1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum"

1g

Son Haberler

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!

2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!

WRC
14dk
Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"

Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"

WRC
53dk
Hyundai, Monte Carlo performansıyla gurur duymuyor

Hyundai, Monte Carlo performansıyla gurur duymuyor

WRC
14s
Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliğe yükseldi, Toyota 1-2-3!

Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliğe yükseldi, Toyota 1-2-3!

WRC
23s
Tanak, Monte Carlo'da yarış dışı kalmasını inceleme hatasına bağladı

Tanak, Monte Carlo'da yarış dışı kalmasını inceleme hatasına bağladı

WRC
23s

Son Videolar

Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü gün 03:42
WRC
1s

Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü gün

WRC Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü günün en iyileri 04:47
WRC
1s

WRC Monte Carlo Rallisi 2021 üçüncü günün en iyileri

1991 Monte Carlo Rallisi - Carlos Sainz'ın 1. etap performansı 02:58
WRC
17s

1991 Monte Carlo Rallisi - Carlos Sainz'ın 1. etap performansı

2021 Monte Carlo Rallisi: 10. etap 01:51
WRC
17s

2021 Monte Carlo Rallisi: 10. etap

2021 Monte Carlo Rallisi: 6-7. etaplar 01:51
WRC
17s

2021 Monte Carlo Rallisi: 6-7. etaplar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.