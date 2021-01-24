Ocon: "Ralli pilotları 'mangal yürekli'"

Fransız sürücü resmi VIP pist aracı olarak kendi yarış numarasını taşıyan, 31, Alpine A110S’in direksiyonuna geçti ve Monte Carlo Rallisi’nin ilk 2 etabını tamamladı.

Ocon kaygan ve ıslak yollarda, co-pilotu tarafından bilgi yağmuruna tutulurken aracı sürmeye çalışmanın bir hayli zor olduğunu söyledi.

Ocon daha öncesinde ise sadece 1 defa, Eifel GP sırasında, Nürburgring’de Alpine marka bir araç sürmüştü.

Ocon, “Çok eğlenceliydi, inanılmazdı. O yollarda geçirdiğim zamandan çok zevk aldım. Ralliye dair ilk deneyimim ve başlamak için pek kolay bir ralli pisti değil. Fakat evet, çok eğlendim. Gittikçe daha çok alışmaya başladım, o yollardan daha çok geçtikçe.”

“Her zaman çok zorlu kısımlar oluyor, yol tutuşundaki değişimler vs.; dolayısıyla alıştığımdan çok farklı.”

“Aynı zamanda co-pilotunuzu da dinlemeniz gerekiyor ve bu kolay bir şey değil. Doğru zamanda bilgiyi alıp viraja girdiğinizde bile bir sonraki bilgi hemen gelmeye başlıyor.”

“Sona doğru bunu çok daha iyi yönetiyordum ve günün sonunda çok zevkli olduğunu söylemeliyim. Araç da çok iyi bir sürüş çıkardı, o yüzden çok güzeldi.” dedi.

Normal WRC sürücüleri hakkındaki fikri sorulduğunda ise Fransız pilot onlara karşı artık çok daha fazla saygı duyduğunu söyledi.

Ocon, “Kahramanlar! Başka ne diyebilirim ki? Etkinliklerden sonra her zaman öylesine araç içi görüntülerini izlerdim. Çok hızlı görünüyor, (Sebastien) Ogier’i izlediğinizde yolları kestiğinde bile her şey kontrolü altındaymış gibi görünüyor. Ve çok havalı duruyor.”

“Fakat gerçekte sürdüğünüzde çok daha dar ve zor görünüyor. Yani gerçekte deneyimlediğinizde çok daha farklı bir tecrübe elde ediyorsunuz. Ve size söylüyorum, gerçekten çok zor. Dolayısıyla onlara gerçekten saygı duymalıyız. Çok cesurlar, mangal yürekliler.” dedi.