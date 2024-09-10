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WRC Yunanistan Rallisi

WRC’deki hibrit ünite ile ilgili yeni direktif takımlara ekstra maliyet getirebilir

Geçtiğimiz hafta sonu Akropolis Rallisi ile uygulamaya konulan hibrit ünitesi güvenlik önlemleri, Dünya Ralli Şampiyonası takımlarının maliyetlerini artırabilir.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Dünya Ralli Şampiyonası’nda hibrit ünite güvenliğiyle ilgili yeni önlemler, Akropolis Rallis ile birlikte uygulanmaya başlandı. 

2022 yılında WRC Ralli1 araçlarına hibrit gücün eklenmesinden bu yana, mühendisler Compact Dynamics tarafından tasarlanan ünitelerde belirli bir eşiği aşan şok hatalarını sıfırlayabiliyordu.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ancak, yeni alınan karara göre şok hataları belirlenen sınırları aştığında ünite artık sökülmek zorunda kalacak ve onarım için Compact Dynamics’e gönderilecek.

Bu süreç aylar sürebileceği için takımlar ek hibrit üniteler satın almak zorunda kalabilir.

FIA Ralli Direktörü Andrew Wheatley, yeni düzenlemenin güvenlik gerekçesiyle uygulamaya alındığını ve bazı ünitelerde çok fazla şok hatası tespit edildiğini belirtti. Wheatley, bu yeni önlemle birlikte takımların bütçelerini dikkatli bir şekilde dengelemeleri gerekeceğini çünkü onarım sürecinin oldukça zaman alıcı ve maliyetli olduğunu söyledi.

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