Neuville'in yardımcı pilotu, kaza sonrası köprücük kemiğinden ameliyat oldu

Neuville ve Wydaeghe, geçtiğimiz hafta sonu Fransa'da Hyundai'nin yeni 2022 Rally1 hibrit aracını test ederken korkunç bir kaza yapmıştı.

i20 yolun dışına uçtu ve ağır hasar gördü. Bu da takımın WRC'nin yeni hibrit döneminde kullanacağı araçla ilgili yapılan testleri kısıtlamış oldu.

Sağlık görevlileri, Wydaeghe ve Neuville'i Montpellier'deki bir hastaneye gönderdiler. Bunun öncesinde olay yerinde bir ilk müdahale yapıldı ve Wydaeghe'nin omzundan sakatlandığı anlaşıldı.

Sonuç olarak hastane tedavisinin ardından ikili, cumartesi günü taburcu edildi.

Wydaeghe, omzundan ameliyat olduğunu ve eve döndüğünü doğruladı. Fakat köprücük kemiğinden olduğu ameliyatın ardından dört haftalık bir tedavi süreci olacak.

Haber, 20-23 Ocak'ta Monte Carlo'daki sezon açılışında yarışacak kadar formda olacağı anlamına gelmelidir.

Wydaeghe, sosyal medyadan şöyle dedi: "Herkese merhaba! Sadece size bazı haberler vermek istedim!”

"Köprücük kemiğimden küçük bir ameliyat geçirdim ve eve döndüm. Merak etmeyin, her şey yolunda ve dört hafta içinde tamamen iyileşeceğim."

“Tüm nazik destek mesajlarınız için teşekkür ederim. Monte Carlo'da görüşürüz.”

Neuville bu yılın başında, uzun süredir kendisiyle çalışan yardımcı pilot Nicolas Gilsoul yerine Wydaeghe ile çalışmaya başlamıştı.

İkili bu sezon Belçika ve İspanya olmak üzere iki zafer alırken, sezonu üçüncü sırada tamamladılar.

Hyundai i20 Rally1 Photo by: Hyundai