Prime'a abone ol
WRC Monte Carlo Rallisi
Haberler

Neuville: "Yeni WRC puan sistemi daha fazla heyecan ve strateji getirecek"

Thierry Neuville, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2024'te yürürlüğe girecek yeni puan sisteminin heyecan ve strateji katacağını söylüyor ancak bunun avantajlı yol sırası pozisyonlarına sahip pilotlara fayda sağlayacağını düşünüyor.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Yayın tarihi
Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

FIA, bu sezon rallilere daha fazla renk katmak için tasarlanan ve bir yarışta cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı puan verilen yeni bir puan sistemini onayladı.

Yeni sisteme göre, cumartesi gününün sonunda 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 şeklinde puanlar verilecek. ancak bu sadece bir ekibin pazar günkü final klasmanına ulaşması halinde geçerli olacak. Eğer bir ekip pazar günü finiş göremezse, cumartesi puanları bir sonraki en iyi dereceyi elde eden ekibe verilecek.

Ekipler pazar günü ise, yedi puan için mücadele edecekler. Puanlar en iyi yedi ekibe, 7-6-5-4-3-2-1 şeklinde dağıtılacak. Bu uygulamanın getirilmesinin başlıca nedeni, sürücülerin pazar günkü etapları geçerek ralli sonu Power Stage için lastiklerini korumalarını engellemek.

Bir sürücü mükemmel bir ralli tamamlarsa, önceki düzenlemelerde olduğu gibi 30 puan alacak. Ancak artık rallinin nihai galibinin pazar günü bir sorun yaşayabileceği ve bu nedenle yarışı rakiplerinden daha az puanla terk edebileceği bir senaryo oluşuyor.

Hyundai sürücüsü Neuville, yeni puan sisteminin yeni bir meydan okuma sunacağına ve sürücülerin pazar günkü etaplarda yavaşlamaları sorununu çözdüğüne inanıyor. Ancak Belçikalı pilot, sistemin yarışların başlangıcında avantajlı bir yol sırası ile yarı zamanlı sürücülere fayda sağlayabileceğini de düşünüyor.

Autosport'a verdiği demeçte Neuville, "Bu daha fazla heyecan ve biraz da strateji getirecek."

"Ancak iyi bir başlangıç sırasıyla ile başlayacak olan sürücüler cumartesi gecesi zaten büyük miktarda puan toplayacaklar, bu nedenle kötü bir başlangıç sırasına sahip olanlar için biraz zaman kazanmak için cumartesi ve pazar günlerine ihtiyaçları var ve bu artık mümkün olmayacak."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Temel olarak, cuma günü ilk olarak başlıyorsunuz ve cumartesi günü biraz daha iyi bir yol pozisyonunuz varsa, daha fazla puan almak için sadece bir günde biraz zaman kazanmaya çalışmanız gerekecek, bu yüzden zorlu olacak."

"Cumartesi günü 20 saniyelik bir farkla birinci olduğumu söyleyip pazar gününü idare etmek artık mümkün değil. Pazar sabahı sorunu çözülmüş olacak."

"Sonunda kazanan podyuma çıkan kişi olacaktır. Eve daha az puan götürürseniz galibiyetten bu kadar mutlu olabilir misiniz emin değilim." dedi.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, WRC'de değişim için bastıranlar arasında yer aldı ve yeni bir puan sisteminin benimsenmesi hamlesini övdü. Ancak eski Renault Formula 1 patronu, puan yapısının başlangıçta öngördüğünden daha karmaşık olduğunu kabul etti.

Autosport'a verdiği demeçte Abiteboul, "Sanırım bir şeylerin değiştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

"Şikayet edemeyiz. Sporun dinamiğini geliştirecek önerilerle FIA'nın kapısını çalamayız ve değişiklik olduğunda tüm olumsuzlukları görmeye başlarız."

"Diğer takımlar ve FIA ile beyin fırtınası yaptık. Hafta sonunu iki bölüme ayırmak için bir öneri geliştirdik. Elbette Organizatör, FIA ve WRC Komisyonu'ndan geçen bir karmaşıklık seviyesi var ve başlangıçta tasarlanandan biraz daha karmaşık. Ancak pazar gününü şimdiye kadar olduğundan daha heyecanlı hale getirmeyi başardığı sürece mutlu bir adam olacağım."

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

"Bakalım WRC topluluğu yeni bir hikaye anlatmak için bu fırsattan nasıl yararlanacak ve umarım bu yeni bir hayran tipini yakalamada olumlu bir etki yaratabilir. Formula 1'in bu gibi yeni şeyleri test ederek yakalayabildiği sıradan hayranlara ihtiyacımız var." dedi.

Abiteboul, Neuville'in yarı zamanlı sürücülere sağlanabilecek olası avantajla ilgili endişelerine katılıyor. Abiteboul ayrıca mevcut lastik tahsisinin takımların pazar gününden önce lastiklerinin bitmesine neden olabileceğinden, yani sürücülerin lastikleri korumak zorunda kalabileceğinden endişe ediyor.

Abiteboul bu konularla ilgili olarak FIA ile bir görüşme talep etti. FIA, geçen yılki ralli bülteninde 2puan sisteminin önümüzdeki sezon boyunca gözden geçirileceğini, izleneceğini ve gerektiğinde ayarlamalar yapılacağını' açıklamıştı.

Abiteboul, "Muhtemelen incelenmesi ve dikkate alınması gereken birkaç şey var. Örneğin, özellikle bu yıl şampiyonada içinde bulunduğumuz durum ve lastik tahsisi göz önünde bulundurulmalıdır."

"Ancak sporun zayıf yönlerinden birini iyileştirmeye yönelik bir girişime karşı tepkisiz kalmamamız önemlidir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
Evans sakatlığının ardından WRC testlerine başarılı bir dönüş yaptı

Evans sakatlığının ardından WRC testlerine başarılı bir dönüş yaptı

WRC

Evans sakatlığının ardından WRC testlerine başarılı bir dönüş yaptı Evans sakatlığının ardından WRC testlerine başarılı bir dönüş yaptı

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

WRC

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

Toyota Rally2 aracı Monte Carlo'da WRC'ye ilk kez katılacak

Toyota Rally2 aracı Monte Carlo'da WRC'ye ilk kez katılacak

WRC
Monte Carlo Rallisi

Toyota Rally2 aracı Monte Carlo'da WRC'ye ilk kez katılacak Toyota Rally2 aracı Monte Carlo'da WRC'ye ilk kez katılacak

Thierry Neuville
Daha fazlası
Thierry Neuville
Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı

Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı

WRC

Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı

Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak"

Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak"

WRC

Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak" Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak"

Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport'un yeni başkanı oldu

Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport'un yeni başkanı oldu

WRC

Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport'un yeni başkanı oldu Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport'un yeni başkanı oldu

Hyundai Motorsport
Daha fazlası
Hyundai Motorsport
Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

WRC

Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı! Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti?

Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti?

WRC

Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti? Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti?

Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş

Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş

WRC

Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş Tanak, ilk Hyundai WRC 2024 sezon öncesi testinin ardından cesaretlenmiş

Son Haberler

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

F1 Formula 1

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka" Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

F1 Formula 1

Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

F1 Formula 1

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda" Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

F1 Formula 1

Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol