Neuville: "Yeni WRC puan sistemi daha fazla heyecan ve strateji getirecek"

FIA, bu sezon rallilere daha fazla renk katmak için tasarlanan ve bir yarışta cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı puan verilen yeni bir puan sistemini onayladı.

Yeni sisteme göre, cumartesi gününün sonunda 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 şeklinde puanlar verilecek. ancak bu sadece bir ekibin pazar günkü final klasmanına ulaşması halinde geçerli olacak. Eğer bir ekip pazar günü finiş göremezse, cumartesi puanları bir sonraki en iyi dereceyi elde eden ekibe verilecek.

Ekipler pazar günü ise, yedi puan için mücadele edecekler. Puanlar en iyi yedi ekibe, 7-6-5-4-3-2-1 şeklinde dağıtılacak. Bu uygulamanın getirilmesinin başlıca nedeni, sürücülerin pazar günkü etapları geçerek ralli sonu Power Stage için lastiklerini korumalarını engellemek.

Bir sürücü mükemmel bir ralli tamamlarsa, önceki düzenlemelerde olduğu gibi 30 puan alacak. Ancak artık rallinin nihai galibinin pazar günü bir sorun yaşayabileceği ve bu nedenle yarışı rakiplerinden daha az puanla terk edebileceği bir senaryo oluşuyor.

Hyundai sürücüsü Neuville, yeni puan sisteminin yeni bir meydan okuma sunacağına ve sürücülerin pazar günkü etaplarda yavaşlamaları sorununu çözdüğüne inanıyor. Ancak Belçikalı pilot, sistemin yarışların başlangıcında avantajlı bir yol sırası ile yarı zamanlı sürücülere fayda sağlayabileceğini de düşünüyor.

Autosport'a verdiği demeçte Neuville, "Bu daha fazla heyecan ve biraz da strateji getirecek."

"Ancak iyi bir başlangıç sırasıyla ile başlayacak olan sürücüler cumartesi gecesi zaten büyük miktarda puan toplayacaklar, bu nedenle kötü bir başlangıç sırasına sahip olanlar için biraz zaman kazanmak için cumartesi ve pazar günlerine ihtiyaçları var ve bu artık mümkün olmayacak."

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Temel olarak, cuma günü ilk olarak başlıyorsunuz ve cumartesi günü biraz daha iyi bir yol pozisyonunuz varsa, daha fazla puan almak için sadece bir günde biraz zaman kazanmaya çalışmanız gerekecek, bu yüzden zorlu olacak."

"Cumartesi günü 20 saniyelik bir farkla birinci olduğumu söyleyip pazar gününü idare etmek artık mümkün değil. Pazar sabahı sorunu çözülmüş olacak."

"Sonunda kazanan podyuma çıkan kişi olacaktır. Eve daha az puan götürürseniz galibiyetten bu kadar mutlu olabilir misiniz emin değilim." dedi.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, WRC'de değişim için bastıranlar arasında yer aldı ve yeni bir puan sisteminin benimsenmesi hamlesini övdü. Ancak eski Renault Formula 1 patronu, puan yapısının başlangıçta öngördüğünden daha karmaşık olduğunu kabul etti.

Autosport'a verdiği demeçte Abiteboul, "Sanırım bir şeylerin değiştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

"Şikayet edemeyiz. Sporun dinamiğini geliştirecek önerilerle FIA'nın kapısını çalamayız ve değişiklik olduğunda tüm olumsuzlukları görmeye başlarız."

"Diğer takımlar ve FIA ile beyin fırtınası yaptık. Hafta sonunu iki bölüme ayırmak için bir öneri geliştirdik. Elbette Organizatör, FIA ve WRC Komisyonu'ndan geçen bir karmaşıklık seviyesi var ve başlangıçta tasarlanandan biraz daha karmaşık. Ancak pazar gününü şimdiye kadar olduğundan daha heyecanlı hale getirmeyi başardığı sürece mutlu bir adam olacağım."

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

"Bakalım WRC topluluğu yeni bir hikaye anlatmak için bu fırsattan nasıl yararlanacak ve umarım bu yeni bir hayran tipini yakalamada olumlu bir etki yaratabilir. Formula 1'in bu gibi yeni şeyleri test ederek yakalayabildiği sıradan hayranlara ihtiyacımız var." dedi.

Abiteboul, Neuville'in yarı zamanlı sürücülere sağlanabilecek olası avantajla ilgili endişelerine katılıyor. Abiteboul ayrıca mevcut lastik tahsisinin takımların pazar gününden önce lastiklerinin bitmesine neden olabileceğinden, yani sürücülerin lastikleri korumak zorunda kalabileceğinden endişe ediyor.

Abiteboul bu konularla ilgili olarak FIA ile bir görüşme talep etti. FIA, geçen yılki ralli bülteninde 2puan sisteminin önümüzdeki sezon boyunca gözden geçirileceğini, izleneceğini ve gerektiğinde ayarlamalar yapılacağını' açıklamıştı.

Abiteboul, "Muhtemelen incelenmesi ve dikkate alınması gereken birkaç şey var. Örneğin, özellikle bu yıl şampiyonada içinde bulunduğumuz durum ve lastik tahsisi göz önünde bulundurulmalıdır."

"Ancak sporun zayıf yönlerinden birini iyileştirmeye yönelik bir girişime karşı tepkisiz kalmamamız önemlidir." dedi.