Neuville yardımcı pilotunun yaşadığı dil sıkıntılarının çözüleceğinden emin

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen karlı etkinlikte, Belçikalı Wydaeghe’nin talimat telaffuzları, interkom sorunları nedeniyle olumsuz etkilenmiş ve Neuville birkaç virajı tahmin ederek dönmek zorunda kalmıştı.

Ancak ikili, teknik sorunun giderilmesiyle, Cumartesi öğleden sonra Craig Breen ve Paul Nagle ikilisinin önüne geçip üçüncü sıraya yerleştiler. Sonrasında pozisyonlarını sağlamlaştırdılar ve rallinin son Güç Etabı'nda ekstradan üç puan toplamayı başardılar.

Ralliyi Kalle Rovanpera’nın 2.3 saniye arkasında tamamlayan Neuville, hafta sonuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: ‘İkinciliğe çok yaklaşmış olsak da, hem geçirdiğimiz hafta sonundan hem de üçüncülüğümüzden mutluyum.

‘’Sonuna kadar inanmaya devam ettik. Monte Carlo’dan sonra ihtiyacımız olduğu üzere, hem sürücüler hem de takımlar şampiyonası için çok iyi puanlar aldık.’’

‘’Martijn’le partnerlik yapmak da iyiydi. Hâlâ çözülmesi gereken iletişim problemlerimiz var, anlayabilmem için ifadelerin daha açık hale getirilmesi gibi, ancak bununla birlikte daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum.’’

‘’Araçta farklı bir iletişim sistemimiz var. Eski yardımcı pilotum Nicolas Gilsoul’la iyi iş çıkarıyorduk ancak Martijn, anadili Felemenkçe olmasına rağmen Fransızca konuşuyor. Bu yüzden bazen doğru telaffuz etmesi zor oluyor ve interkom sorunu yüzünden de birkaç kere onu 50 ve 75’te [hızlı virajlar] anlamakta zorlandım.’’

‘’Her defasında şüpheye düşüyordum. Bundan kaynaklanan bazı ‘anlar’ yaşandı, ve bazı yerlerde zamanı algımı kaybettim çünkü virajın olduğundan daha yavaş olduğunu düşündüm.’’

Beş kez Dünya Ralli Şampiyonası ikincisi Neuville, Hyundai i20 Coupe WRC ile ilgili de konuştu.

‘’Sürüşten uzun zamandır bu hafta sonu aldığım kadar zevk almamıştım. Araç iyi çalışıyor, hiç şikayetim olmadı. Tam olarak istediğimi yaptı ve zorlayıcı etaplara rağmen rahat hissettim.’’

‘’Araçta hiç hata olmadan, sorunsuz şekilde eğlendik, araç iyi çalışıyordu ve takım harika bir iş çıkardı. Bize bu etkinlikten önce bolca test yapma şansı tanındı ve bu işe yaradı.‘’