WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
20 May
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
114 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Estonya Rallisi
15 Tem
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
29 Tem
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Belçika Rallisi
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
164 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
19 Ağu
Canceled
R
WRC
Şili Rallisi
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İspanya Rallisi
14 Eki
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
254 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"
WRC / Arktik Ralli / Son dakika

Neuville yardımcı pilotunun yaşadığı dil sıkıntılarının çözüleceğinden emin

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Thierry Neuville Arctic Finlandiya Rallisi'nde, yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe ile yaşadığı dil sıkıntılarının Hırvatistan’daki Dünya Ralli Şampiyonası yarışından önce çözüleceğinden emin.

paylaşım
yorumlar

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen karlı etkinlikte, Belçikalı Wydaeghe’nin talimat telaffuzları, interkom sorunları nedeniyle olumsuz etkilenmiş ve Neuville birkaç virajı tahmin ederek dönmek zorunda kalmıştı.

Ancak ikili, teknik sorunun giderilmesiyle, Cumartesi öğleden sonra Craig Breen ve Paul Nagle ikilisinin önüne geçip üçüncü sıraya yerleştiler. Sonrasında pozisyonlarını sağlamlaştırdılar ve  rallinin son Güç Etabı'nda ekstradan üç puan toplamayı başardılar.

Ralliyi Kalle Rovanpera’nın 2.3 saniye arkasında tamamlayan Neuville, hafta sonuyla ilgili şu yorumlarda bulundu: ‘İkinciliğe çok yaklaşmış olsak da, hem geçirdiğimiz hafta sonundan hem de üçüncülüğümüzden mutluyum.

‘’Sonuna kadar inanmaya devam ettik. Monte Carlo’dan sonra ihtiyacımız olduğu üzere, hem sürücüler hem de takımlar şampiyonası için çok iyi puanlar aldık.’’

‘’Martijn’le partnerlik yapmak da iyiydi. Hâlâ çözülmesi gereken iletişim problemlerimiz var, anlayabilmem için ifadelerin daha açık hale getirilmesi gibi, ancak bununla birlikte daha rekabetçi olacağımızı düşünüyorum.’’

‘’Araçta farklı bir iletişim sistemimiz var. Eski yardımcı pilotum Nicolas Gilsoul’la iyi iş çıkarıyorduk ancak Martijn, anadili Felemenkçe olmasına rağmen Fransızca konuşuyor. Bu yüzden bazen doğru telaffuz etmesi zor oluyor ve interkom sorunu yüzünden de birkaç kere onu 50 ve 75’te [hızlı virajlar] anlamakta zorlandım.’’

İlgili İçerik:

‘’Her defasında şüpheye düşüyordum. Bundan kaynaklanan bazı ‘anlar’ yaşandı, ve bazı yerlerde zamanı algımı kaybettim çünkü virajın olduğundan daha yavaş olduğunu düşündüm.’’

Beş kez Dünya Ralli Şampiyonası ikincisi Neuville, Hyundai i20 Coupe WRC ile ilgili de konuştu.

‘’Sürüşten uzun zamandır bu hafta sonu aldığım kadar zevk almamıştım. Araç iyi çalışıyor, hiç şikayetim olmadı. Tam olarak istediğimi yaptı ve zorlayıcı etaplara rağmen rahat hissettim.’’

‘’Araçta hiç hata olmadan, sorunsuz şekilde eğlendik, araç iyi çalışıyordu ve takım harika bir iş çıkardı. Bize bu etkinlikten önce bolca test yapma şansı tanındı ve bu işe yaradı.‘’

 

Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"

Önceki haber

Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Arktik Ralli
Pilotlar Thierry Neuville
Editör Jason Craig

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

7s
2
Formula 1

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

21s
3
Formula 1

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

6s
4
Formula 1

Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı

5s
5
Formula 1

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor

3s
Son Haberler
Neuville yardımcı pilotunun yaşadığı dil sıkıntılarının çözüleceğinden emin
WRC

Neuville yardımcı pilotunun yaşadığı dil sıkıntılarının çözüleceğinden emin

31dk
Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"
WRC

Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"

7s
Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak rahat şekilde kazandı, Rovanpera ikinci oldu!
WRC

Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak rahat şekilde kazandı, Rovanpera ikinci oldu!

28 Şub 2021
Hyundai takım patronu, Tanak'ın "aptalca" riskler almasını istemiyor
WRC

Hyundai takım patronu, Tanak'ın "aptalca" riskler almasını istemiyor

28 Şub 2021
Arctic Finlandiya Rallisi: Ogier ralli dışı kaldı, Tanak lider
WRC

Arctic Finlandiya Rallisi: Ogier ralli dışı kaldı, Tanak lider

27 Şub 2021
Son Videolar
Arctic Finlandiya Rallisi: Güç Etabı özeti 01:51
WRC
17s

Arctic Finlandiya Rallisi: Güç Etabı özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 9. etap özeti 01:51
WRC
17s

Arctic Finlandiya Rallisi: 9. etap özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 6 - 8. etaplar özeti 01:51
WRC
27 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: 6 - 8. etaplar özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 3 - 5. etaplar özeti 01:51
WRC
27 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: 3 - 5. etaplar özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 1 - 2. etaplar özeti 01:52
WRC
27 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: 1 - 2. etaplar özeti

More from
Jason Craig
Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık" Arktik Ralli
WRC / Son dakika

Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"

Hyundai takım patronu, Tanak'ın "aptalca" riskler almasını istemiyor Arktik Ralli
Haber video
WRC / Son dakika

Hyundai takım patronu, Tanak'ın "aptalca" riskler almasını istemiyor

Fourmaux, Hırvatistan Rallisi için hazırlanıyor
WRC / Son dakika

Fourmaux, Hırvatistan Rallisi için hazırlanıyor

More from
Thierry Neuville
Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor Arktik Ralli
WRC / Son dakika

Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor

Neuville, 2021 sezonu öncesinde yardımcı pilotuyla yollarını ayırdı
WRC / Son dakika

Neuville, 2021 sezonu öncesinde yardımcı pilotuyla yollarını ayırdı

Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı Estonya Rallisi
WRC / Son dakika

Hyundai, Estonya Rallisi için sürücü kadrosunu açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coronel: "Alonso, F1'e dönüşünde başarısız olacak"

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Aracımız geçen yıldan daha iyi fakat 'kazanacağız' demiyorum"

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor

Aston Martin, NextApp ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, NextApp ile anlaştı

Perez: "Hedefimiz kazanmak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Hedefimiz kazanmak"

Steiner: "2021, hasar kontrolü odaklı geçecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "2021, hasar kontrolü odaklı geçecek"

Son Haberler

Neuville yardımcı pilotunun yaşadığı dil sıkıntılarının çözüleceğinden emin
Haber video
WRC WRC / Son dakika

Neuville yardımcı pilotunun yaşadığı dil sıkıntılarının çözüleceğinden emin

Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"
WRC WRC / Son dakika

Tanak: "Takımı daha iyisi için zorladım ve karşılığını aldık"

Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak rahat şekilde kazandı, Rovanpera ikinci oldu!
WRC WRC / Etap raporu

Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak rahat şekilde kazandı, Rovanpera ikinci oldu!

Hyundai takım patronu, Tanak'ın "aptalca" riskler almasını istemiyor
Haber video
WRC WRC / Son dakika

Hyundai takım patronu, Tanak'ın "aptalca" riskler almasını istemiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.