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Neuville: "WRC'nin değişime ihtiyacı var"

Thierry Neuville'e göre "yokuş aşağı" giden WRC'nin birtakım değişiklikler yapması gerekmekte.

Tom Howard
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Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Son yıllarda yeni markaları çekmeye çalışan WRC, bu amaçla geçen yıl hibrit araçları baz alan Rally1 düzenlemelerine geçiş yaptı.

Mevcut üreticiler Toyota, Hyundai ve Ford yeni kurallarla yola devam etmeye karar verdiler, ancak henüz başka hiçbir üretici seriye girmekle ilgilenmiyor.

Seri yönetiminin uzun vadede nasıl bir yol izleyeceğinin henüz açıklanmamış olması da yeni üreticilerin katılımının önünde potansiyel bir engel teşkil ediyor. 

FIA şu anda 2026'dan sonra hangi yolun izleneceğini anlamak için mevcut üreticilerle görüşüyor, görüşmelerde diğer üreticileri cezbetmek için hibrit, hidrojen ve batarya sistemi gibi teknolojiler değerlendiriliyor.

Hyundai sürücüsü Neuville, geçtiğimiz hafta Autosport'un sosyal medya hesabından yaptığı ve taraftarların hangi üreticinin dünya şampiyonasına katılmasını istediğine dair görüşlerini soran paylaşıma yanıt vererek bu konudaki görüşünü açıkça ortaya koydu.

Belçikalı sürücü paylaşıma şöyle yanıt verdi: "Soru yanlış! Asıl şu soru sorulmalıydı: WRC ve FIA mevcut 2,5 üreticiyi seriye bağlı kalmaya ikna edebilecek mi?"

 

Portekiz Rallisi öncesi bu tweet ile ilgili konuşan Neuville, "Kişisel hissiyatıma göre, evet [WRC kritik bir noktada]."

"Çok uzun süredir ralli yapıyorum, çok fazla deneyimim var. Kişisel olarak COVID'in WRC'ye büyük bir darbe vurduğuna inanıyorum.

"COVID'den önce durumun oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim, sonrasında her şey yokuş aşağı gitti. Bunun ne kadar ciddi olduğunu kimse fark etmiyor gibi hissediyorum."

"Örneğin medyanın olaylara ne kadar dahil olduğuna bakarak durumu hissedebiliyorsunuz, Belçika'da bunu hissedebiliyorum. WRC artık kimsenin umurunda değil."

"Üreticilerin de seriye geçmişteki kadar ilgi göstermediğini hissediyorum. Yani evet, karşılık vermemiz gereken pek çok nokta var."

"Ancak sadece bu da değil, Formula 1'in sezon boyunca formatı değiştirebildiğini de görüyoruz; örneğin Bakü'de Cuma günü sıralama turları, Cumartesi günü sprint yarışı düzenlendi. MotoGP'de sprint yarışlarına başlattı."

"Rallide ise hiçbir değişiklik yok! Artık kimsenin sadece ormanda giden arabaları takip etmek istemediği bir zamanda yaşıyoruz. Evet, canlı izlediğinizde muhteşem, ancak televizyonda kesinlikle çok daha farklı." 

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

"Herhangi bir üreticinin ayrılacağını söylemeye çalışmıyorum, ancak uzun yıllardır kimsenin katılmadığı da bir gerçek. Üreticilerin ne yaptığını bilmiyorum, ancak bazı şeylerin değişmesini istediklerini düşünüyorum."  

"Hem FIA, hem seri yönetimi bir şeyleri değiştirmeli. Eğer bir şampiyonaya her yıl çok fazla para yatırıyorsanız, bunun karşılığını da almalısınız."

"Öncelikle seri için neyin iyi olacağı konusunda beyin fırtınası yapmak için toplantılar gerçekleştirmeliyiz."

"Bazen sürücülerin de iyi fikirleri oluyor ve uzun süredir bu sporun içinde oldukları için belki de bazen sürücüleri ve takımları düşünmek şampiyonanın tanıtımı için faydalı olacaktır."

"İlginç olabilecek pek çok şey var. Şu anda bu konuda konuşmak istemiyorum ama evet, bazı fikirlerim var." dedi.

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