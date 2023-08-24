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Neuville, WRC'den beklediği değişikliklerden ilk kez söz etti

WRC'de değişim talep eden sürücülerin başını çeken Thierry Neuville, telsiz konuşmalarının arttırılmasını ve Pazar gününün sadece Güç Etabı'ndan oluşmasını istiyor.

Tom Howard
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Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Hyundai sürücüsü Neuville, beş şampiyona ikinciliği ve 18 ralli zaferi ile modern dönemin en başarılı ve tecrübeli isimlerinden biri.

2014 sezonundan bu yana Hyundai ile mücadele eden Neuville'in sözleşmesi bir sezon daha devam etmekte, ancak kendisi şimdiden uzun vadeli geleceği hakkında planlar yapmaya başladı.

Bu planların en büyük sebebi ise Neuville'in WRC'nin gittiği yoldan memnun olmaması.

Neuville, "Söylediğim gibi, hedefim önümüzdeki yıl da mücadele etmek, sonrasında belki iki yıl daha sözleşme imzalamak."  

"Bu üç yıl içinde WRC'nin ait olduğu yere geri dönmesi güzel olurdu.

"Ondan sonrasını kimse bilemez. Belki de WRC'nin [Fernando] Alonso'su olabilirim." dedi.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Neuville'in bu demeçlerinin zamanlaması manidar diyebiliriz, nitekim son dönemde neredeyse tüm sürücüler seri yönetimini eleştiriyor. 

Eleştiriler ilk olarak Portekiz'de yine Neuville'in liderliğinde başlamış, öyle ki, olayın büyümemesini isteyen seri yönetimi, FIA'nın, takım patronlarının ve sürücülerin katıldığı bir toplantı düzenlemişti.

Bu toplantıda öne sürdüğü bazı fikirleri aktaran Neuville, telsiz konuşmalarının arttırılmasını ve rallilerin Cumartesi günü sona ermesini, Pazar gününün ise ayrı bir Güç Etabı gününe dönüştürülmesini tavsiye etmekte. 

Neuville, "Takımla telsiz üzerinden daha fazla iletişim kurmak güzel olurdu, ancak dürüst olmak gerekirse bunu nasıl uygulayacağımızı bilmek zor."

"Benim en büyük önerim aslında Pazar günlerine ait."

"Temel olarak ralli Cumartesi günü sona erecek, Pazar günü bir etabı iki kez geçeceğiz, etabın ardından süreler toplanacak, bu da Güç Etabı olarak ele alınacak." 

"Ayrıca bu etapta telsiz konuşmalarını arttırabiliriz, bilemiyorum." 

"Cuma ve Cumartesi klasik formatta devam edebilir, ancak Pazar gününü daha çok bir televizyon şovuna çevirmeliyiz. Başlangıçta rallinin bir özetini verebilir, sonra da günün tamamını canlı yayınlayabiliriz." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

FIA Yol Sporları Direktörü Andrew Wheatley geçen haftaki FIA Ralli bülteninde "tüm bu fikirlerin ve geri bildirimlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde sporun nasıl gelişeceğine dair bir plan ya da yol haritası sunmak amacıyla bir araya getirileceğini" belirtti.

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin de geçen ay WRC'nin çeşitli yönlerinin tartışıldığını doğruladı.

Autosport'a konuşan Larkin, "Eğer bir değişiklik olursa, bu değişiklikler gelecek yıl devreye girecek."

"Formatı tartışıyoruz, teknik düzenlemeleri tartışıyoruz ve FIA ile diyalog halindeyiz."

"Düzenlemeler FIA tarafından belirleniyor, bizim de bunun satabileceğimiz bir ürün olduğundan emin olmamız gerekiyor."

Bu hafta sonu Estonya Rallisi'nde WRC yönetmeliklerinde birkaç küçük değişiklik yapılacak.

Servis parkındaki seyirci deneyimini iyileştirmek için WRC takımları artık resmi servis aralıkları sırasında veya servis için beklerken araçların görülmesini engelleyemeyecek.

Servis parkında yer alan yeni bir medya alanı, taraftarların özellikle etap aralarında WRC yıldızlarını daha fazla görmelerine olanak tanıyacak.

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FIA, 2025 kural değişiklikleri için WRC ile görüşmelerde sona yaklaştı

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