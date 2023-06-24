Neuville: "WRC Safari'de yarış dışı kalmak 'bizi çok etkiledi'"

Hyundai sürücüsü, 6. etapta i20N'nin ön sol süspansiyonunu kıran bir kaza yaptığında, ralli lideri Toyota'dan Sebastien Ogier'in 35.3 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alıyordu.

Bu olaydan sonra Neuville yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Belçikalı sürücü, kokpitine giren bir arı yüzünden dikkatinin dağılması ve aracının delinmesi gibi olaylarla dolu bir sabah geçirmişti.

Hyundai aracı gece boyunca tamir edecek ancak Neuville'in yarın ralliye katılıp katılmayacağı belli değil.

Autosport'a konuşan Neuville, "Hiçbir uyarı yoktu. Süspansiyon yerinden çıktı, tahrik mili sorunu yaşadım ve her şey bitti."

"Bu sinir bozucu bir durum ve bizi çok etkiledi. Plana sadıktık ve en iyi koşullara sahip olmamamıza rağmen mücadelenin içindeydik, ayrıca araçta da kendimi iyi hissediyordum. Açıkçası daha iyisini bekliyorduk ama şanssızdık."

"Olan biteni analiz etmeliyiz. Eğer tekrar puan elde etme şansımız varsa yarın yarışmak için bir nedenimiz var demektir." dedi.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, takımın arızayla ilgili kapsamlı bir çalışma yürüteceğini söyledi.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "Kazada aracın bir parçasının gevşediğini ve süspansiyonun arızalandığını söyleyebiliriz."

"Bunun tasarımla ilgili olup olmadığını daha iyi anlamamız gerekiyor. Söyleyebileceğim tek şey, garajda süspansiyona dokunmadığımızdır."

"Gelecekte bunun olmasını nasıl engelleyeceğimizden emin olmamız gerekiyor." dedi.

Neuville'in yarış dışı kalmasıyla Esapekka Lappi, Kenya'nın zorlu etaplarındaki etkileyici çıkışının ardından Cumartesi günü lider Ogier'in 54.0 saniye gerisinde dördüncü sırada Hyundai'nin zirvesinde yer aldı.

Burada sorun yaşama ihtimalinin yüksek olmasına rağmen Abiteboul, 3. etabı kazanan Fin sürücünün Cumartesi günü 'maksimum atak' yaklaşımını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Abiteboul, "Esapekka zor bir görev üstlendi. Çok olumlu bir tutum sergiledi ve çok sabırlıydı. Üstelik çok zekiydi ve Kenya'yı öğrenme konusunda çok hızlıydı. Bu oldukça dikkat çekici ve takım için bir ışığın göstergesi. Umarım rallinin geri kalanında onunla böyle bir performans sergileyebiliriz."

"Thierry'de hafta sonu için kilit hedeflerden birini kaybettik. Hepimiz biliyoruz ki Hyundai'nin bu yıl WRC'deki en önemli hedefi Thierry'nin Sürücüler Şampiyonası'nda yer alması. Şu anda bu ralli için bu hedefin büyük ölçüde tehlikeye girdiğini biliyoruz."

"Esapekka şampiyonluk mücadelesinde değil, bu yüzden yarın Esapekka'dan maksimum atak yapmasını ve öğrenmesini bekliyorum; çünkü gelecek yıl daha iyi bir konumda olmak için çok fazla deneyime sahip olmak önemli olacak." dedi.

Dani Sordo'nun kullandığı Hyundai'nin üçüncü aracı da 1:28.4 saniye ile altıncı sırada yer almasına rağmen puan kazanmaya devam ediyor. İspanyol sürücü günün son etabında toz içinde kaldıktan sonra tuhaf bir şekilde 24.8 saniyelik bir düşüş yaşadı.

Sordo, "Bu biraz aptalca. Bir virajı döndüm ve sonra ters yönde bir hairpin vardı."

"Bütün tozun bana doğru geldiğini gördüm, bu yüzden durmak zorunda kaldım ve nerede olduğumu anlayamadım. Yaklaşık 10 saniye durdum. Belki de rüzgarın yönü değişti ve diğer taraftan gelmeye başladı."