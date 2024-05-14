Neuville WRC Portekiz Ralli'sinde neredeyse imkansızı başardı

Cuma günü zemin açma dezavantajına sahip olan Hyundai pilotu, WRC'nin geleneksel çakıl sezonu açılışında güçlü bir sonuç beklemiyordu.

Cuma günü Arganil etabında muhteşem bir zafer elde ederek etkileyici bir performans sergileyen Neuville, zaman kaybını 18,1 saniye ile sınırlandırdı ve bu sayede şampiyonluk mücadelesinde kalmayı başardı.

Cuma günü zemini açma dezavantajına rağmen, lider Kalle Rovanpera ve üçüncü sırada yer alan Takamoto Katsuta'nın yarış dışı kalmasıyla Neuville, lider tahtasına istikrarlı bir şekilde tırmanarak 13 puan aldı ve üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

Neuville, "Süper Pazar" etabını ikinci sırada tamamladı. Son etabın en hızlı zamanını kaydeden Neville, Power Stage'i kazanarak toplamda 24 puan topladı. Bu sayı, zorlu bir ralli geçiren en yakın rakibi Evans'ın topladığından 18 puan daha fazlaydı.

Motorsport.com'a konuşan Neuville, "Aslında kimse burada podyuma çıkacağımızı beklemiyordu ve şampiyonadaki liderliğimizi ileriye taşıma ihtimalimiz neredeyse imkansızdı."

"Ancak bir şekilde güçlü bir Cuma günü performansıyla bunu başardık. Sonrasında ise dün istikrarlıydık ve bugün de ekstra puanlar için zorladık. Bu da fark yarattı."

"Şampiyonada epey bir fark var ancak Elfy'nin bugün yaşadığı problemlerle ne kadar kolay bir şekilde puan kaybettiğini görebilirsiniz. Yani, birisi Cuma ve Cumartesi günü iyi bir performans sergilerken siz Pazar günü sorun yaşarsanız ve o 12 puanı alırsa, aradaki farkı biraz kapatabilir. Bu yüzden istikrar çok önemli." dedi.

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Etkinlikten 6 puan kurtarabilen Evans, bir taşın soğutma sistemine çarparak zarar vermesinin ardından sondan birinci etabı EV modunda tamamlamak zorunda kaldı.

Bu durum, Evans'ın "Süper Pazar" etabında puan alma umutlarını da bitirdi. Cumartesi günü yarışı altıncı bitirerek kazandığı 6 puanla yetinmek zorunda kaldı. Evans, ralliye GR Yaris'in dengesi konusunda güven sorunu yaşayarak zor bir başlangıç yaptı.

Toyota pilotu Evans daha sonra, co-pilotu Scott Martin'in altıncı etabın zaman kontrolünde yanlışlıkla yol notları kitabını unutması nedeniyle cep telefonundan iletilen yol notlarına göre yarışmak zorunda kaldı. Bu talihsizlik, yedinci etapta lastiğin patlamasıyla daha da arttı.

Motorsport.com'a konuşan Evan, "Tek olumlu şey 6 puan. Elbette hafta sonunu unutmak istiorsunuz ama bundan ders çıkarmalı ve bir sonraki mücadeleye hazır olmalıyız."

"Henüz sezonun başlarındayız. Bu, umduğumuz şey değildi. Bazı güçlü rallileri hedeflemeli ve nelerin olabileceğini görmeliyiz."

"24 puanlık fark çok gözüküyor ancak sezonun herhangi bir noktasında her şey olabilir. Her şey hızlı bir şekilde tersine dönebilir." dedi.