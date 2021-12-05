Neuville ve Wydaeghe, WRC testi kazasının ardından hastaneden taburcu edildi

İkili, Hyundai'nin i20 N Rally1 2022 Dünya Ralli Şampiyonası aracını test ederken yaptıkları kazanın ardından cumartesi günü Montpellier kentindeki bir hastaneye nakledilmişlerdi.

Hyundai başlangıçta, etap dışına çıkan ve büyük bir kaza yapan ikilinin iyi durumda olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Wydaeghe'ye yönelik yapılan ilk kontrollerde, omzundan yaralandığı belirtilmişti.

Takım şimdi her iki sürücünün de hastanede bir dizi kontrolden geçtiğini ve taburcu olduklarını duyurdu.

Açıklamada, "Thierry Neuville ve Martijn Wydaeghe'nin hastane kontrolleri tamamlandı. İkisi de Montepellier'deki hastaneden taburcu oldu" denildi.

Twitter'da dolaşan görüntülerde i20 N'nin kazada ciddi hasar aldığı görülürken, Wydaeghe'nin omuz sakatlığının kapsamı belirsizliğini koruyor.

Böylelikle Hyundai'nin Rally1 hibrit aracındaki yeni ve daha sert FIA güvenlik hücresi, hem Neuville hem de Wydaeghe'nin ciddi bir yaralanma geçirmesini önleyerek, görevini başarıyla yerine getirdi. Kazanın tam ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Normalde Neuville ve Wydaeghe'nin Alsace bölgesindeki test kapsamında daha önce sürüş yapması gerekiyordu. Ancak yoğun kar, test programını etkiledi.

Hyundai i20 Rally1 Photo by: Hyundai