Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi
WRC / Hyundai Kasım testi Haberler

Neuville ve Wydaeghe, WRC testi kazasının ardından hastaneden taburcu edildi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai Motorsport, Thierry Neuville ve yardımcı pilot Martijn Wydaeghe'nin Fransa'daki test kazasının ardından hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Neuville ve Wydaeghe, WRC testi kazasının ardından hastaneden taburcu edildi

İkili, Hyundai'nin i20 N Rally1 2022 Dünya Ralli Şampiyonası aracını test ederken yaptıkları kazanın ardından cumartesi günü Montpellier kentindeki bir hastaneye nakledilmişlerdi.

Hyundai başlangıçta, etap dışına çıkan ve büyük bir kaza yapan ikilinin iyi durumda olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Wydaeghe'ye yönelik yapılan ilk kontrollerde, omzundan yaralandığı belirtilmişti.

Takım şimdi her iki sürücünün de hastanede bir dizi kontrolden geçtiğini ve taburcu olduklarını duyurdu.

Açıklamada, "Thierry Neuville ve Martijn Wydaeghe'nin hastane kontrolleri tamamlandı. İkisi de Montepellier'deki hastaneden taburcu oldu" denildi.

Twitter'da dolaşan görüntülerde i20 N'nin kazada ciddi hasar aldığı görülürken, Wydaeghe'nin omuz sakatlığının kapsamı belirsizliğini koruyor.

Böylelikle Hyundai'nin Rally1 hibrit aracındaki yeni ve daha sert FIA güvenlik hücresi, hem Neuville hem de Wydaeghe'nin ciddi bir yaralanma geçirmesini önleyerek, görevini başarıyla yerine getirdi. Kazanın tam ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Normalde Neuville ve Wydaeghe'nin Alsace bölgesindeki test kapsamında daha önce sürüş yapması gerekiyordu. Ancak yoğun kar, test programını etkiledi.

Hyundai i20 Rally1

Hyundai i20 Rally1

Photo by: Hyundai

 

paylaşım
yorumlar
Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi
Önceki haber

Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
F2 Suudi Arabistan: Güvenlik aracı ardında biten yarışta zafer Piastri'nin oldu Jeddah
FIA F2

F2 Suudi Arabistan: Güvenlik aracı ardında biten yarışta zafer Piastri'nin oldu

F2 Suudi Arabistan: Piastri arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda! Jeddah
FIA F2

F2 Suudi Arabistan: Piastri arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi Hyundai Kasım testi
WRC

Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi

Thierry Neuville Daha fazlası
Thierry Neuville
Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
WRC

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"

İspanya Rallisi: Neuville galibiyete yaklaştı, Ogier üçüncülüğü kaybetti İspanya Rallisi
WRC

İspanya Rallisi: Neuville galibiyete yaklaştı, Ogier üçüncülüğü kaybetti

İspanya Rallisi: Neuville liderliğin kontrolünü aldı, Ogier geri dönmeye çalışıyor İspanya Rallisi
WRC

İspanya Rallisi: Neuville liderliğin kontrolünü aldı, Ogier geri dönmeye çalışıyor

Hyundai Motorsport Daha fazlası
Hyundai Motorsport
Tanak, şasi hasarı nedeniyle İspanya Rallisi'ne tamamen veda etti İspanya Rallisi
WRC

Tanak, şasi hasarı nedeniyle İspanya Rallisi'ne tamamen veda etti

Tanak, İspanya Rallisi'nin dördüncü etabında kaza yaptı İspanya Rallisi
WRC

Tanak, İspanya Rallisi'nin dördüncü etabında kaza yaptı

Hyundai, İspanya Rallisi'nde beş araçla mücadele edecek İspanya Rallisi
WRC

Hyundai, İspanya Rallisi'nde beş araçla mücadele edecek

Son Haberler

Neuville ve Wydaeghe, WRC testi kazasının ardından hastaneden taburcu edildi
WRC WRC

Neuville ve Wydaeghe, WRC testi kazasının ardından hastaneden taburcu edildi

Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi
WRC WRC

Kötü hava şartları, Hyundai'nin 2022 WRC testlerini engelledi

Hyundai, 2022 WRC aracının son halini tanıttı
WRC WRC

Hyundai, 2022 WRC aracının son halini tanıttı

Latvala, takım patronu olarak ilk yılının "mükemmel" geçmesine şaşırmış
WRC WRC

Latvala, takım patronu olarak ilk yılının "mükemmel" geçmesine şaşırmış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.