Neuville: "Toyota'nın hızı bizim için endişe verici değil"

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Monte Carlo'da iki etap galibiyetine ulaşan ve Neuville ile üçüncü olarak sezonu podyumla açan Hyundai, buna rağmen Toyota'nın hızına yetişmekte zorlandı ve galip Sebastien Ogier'in tam 44.6 saniye gerisinde kaldı.

Sezon öncesi Toyota'yı yakalamak için aerodinami alanında önemli değişikliklere giden Hyundai, aynı şekilde aerodinami ve motor güncellemeleri yapan Toyota'yı yakalamak için birkaç adım daha atmak zorunda gibi görünüyor.

Ancak tüm bu hız farkından ötürü endişelenmediğini belirten Neuville, geride kalma sebepleri olarak aracı kış şartlarına göre ayarlamalarını gösteriyor.

Toyota'nın hızından korkup korkmadığı sorulan Neuville, "O kadar da değil. Geçen yıl İspanya'da bizden daha güçlü olduklarını gördük, liderin tam 40 saniye gerisindeydik."

"Sadece birkaç hafta sonra Japonya'da ise çok daha güçlüydük ve neredeyse bir dakika farkla galibiyete ulaştık."

"Açıkçası hava koşulları nedeniyle araç ayarları bize pek uymadı, bu nedenle hafta sonu boyunca istediğimiz tempoyu tutturamadık."

"Endişelenmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Yapmamız gereken bazı işler olduğunu biliyoruz. Ralliye sadece bir gün test yaptıktan sonra tüm koşullarda işe yarayacak ayarlarla çıkmaya karar verdik, ancak kendimizi tamamen kuru bir asfalt rallisinde bulduk."

"Çok hızlı değildik, ancak çok yavaş da değildik, dolayısıyla paniğe gerek yok." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Her şeye rağmen Neuville, Hyundai'nin geçen yıl Monte Carlo'da en fazla altıncı olabildiğini de hesaba katarak, sezona podyumla başladığı için mutlu.

Neuville, "Yeni bir sezona başlarken podyumda olmak her zaman iyidir. Elbette beklediğimiz tempo bu değildi, zafer için çok daha fazla mücadele etmeyi tercih ederdik.

"Ne yazık ki bu mümkün olmadı, yine de geçen yıla kıyasla iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

Monte Carlo'da Hyundai'nin başında ilk rallisine çıkan Cyril Abiteboul ise iyi bir başlangıç noktası tutturduklarını düşünüyor.

Abiteboul, "Bu bir podyum ve bunun üzerinden ilerlemeliyiz. Geçen seneye göre kaydeden ilerlemeye bakıldığında olumsuz düşünmemeliyiz."

"[Toyota'yı] yakalamak için bolca zaman var ancak şu anda kaybettiğimiz puanlar şampiyona biterken de kayıp olacak. Dolayısıyla en kısa sürede zirveye yükseldiğimizden emin olmalıyız." dedi.