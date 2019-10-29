Neuville, Tanak'ı memnuniyetle karşılıyor
Thierry Neuville, 2019 WRC şampiyonu Ott Tanak'ın 2020'de Hyundai takımına katılması halinde bunun kendisi için bir sorun oluşturmayacağını söyledi.
Henüz resmi açıklama gelmese de, Motorsport.com şampiyon Tanak'ın gelecek sene Toyota'dan ayrılarak Hyundai'ye geçeceğini öğrendi.
Buna göre Tanak'ın Neuville ile birlikte tam zamanlı yarışması, onların yanında dönüşümlü olarak Sebastien Loeb ve Dani Sordo'nun mücadele etmeleri bekleniyor.
Neuville, Tanak'ın takıma geldiğini doğrulamadı ancak onun gelmesi halinde bundan rahatsız olmayacağını söyledi.
Neuville, "Ben çok açığım. Daha önce de söylediğim gibi, Toyota'da yarışan Tanak'a karşı mücadele etmektense, Hyundai'deki Tanak'a karşı mücadele etmeyi tercih ederim."
"Hyundai, onun bilgileriyle daha hızlı gelişebilir. Ayrıca Tanak'ın takıma gelmesi halinde Hyundai gelecek seneler için daha motive olabilir."
"Ralliler kazanmam için ihtiyacım olan şeyler bunlar. Daha iyi etkileşim, daha iyi takım arkadaşları ve daha iyi gelişim lazım." dedi.
Hyundai takım patronu Andrea Adamo da bu haberi doğrulamaktan kaçındı.
Adamo, "Eğer yazdığınız şeye herkes inandıysa, bu Hyundai'nin güvenirlik açısından büyük adımlar attığını gösterir. Bu da beni mutlu eder." diyerek soruları geçiştirdi.
Neuville, son ralli İspanya'da kazansa da, Tanak'ın şampiyon olmasına engel olamamıştı.
Takımlar şampiyonasında ise Hyundai, 18 puanla Toyota'nın önünde yer alıyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Pilotlar
|Ott Tanak , Thierry Neuville
|Takımlar
|Hyundai Motorsport
|Editör
|David Evans
Neuville, Tanak'ı memnuniyetle karşılıyor
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