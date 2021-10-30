Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"

Hyundai, 2022 prototipini, önümüzdeki yıl Monte Carlo'da yapılacak sezon açılışında beklenen koşulları simüle etmek için, Kuzey İtalya'da özel olarak ayarlanan asfalt etapları kullanarak ve üç günlük özel bir ralli gerçekleştirerek şimdiye kadarki en zorlu testinden geçirdi.

Hyundai'nin dört 2022 sürücüsünden üçü teste katılıyor. Çarşamba günkü etapları Ott Tanak tamamlarken, Neuville perşembe günü son gün için Dani Sordo'ya yerini teslim etmeden önce direksiyona geçti.

Neuville, 144 km etap bölümü, 554 km yol bölümü ve 7,7 km sadece elektrik enerjisi bölgesi dahil olmak üzere toplamda 698 km'yi tamamlayarak en uzun sürüş yapan isim oldu.

Test, 2022 i20 aracını son versiyona geçirmeden önce başlangıç sorunlarını düzeltmeleri için Hyundai'ye yeni Rally1 şasisi, aerodinamiği ve 100kW hibrit kiti sağladı.

Neuville, ekstra hibrit güce uyum sağlamalarını sağlayan güçlü bir öğleden sonra sürüşü öncesinde yalnızca birkaç sorunla karşılaştıklarını ve gününün oldukça sorunsuz geçtiğini söyledi.

Sürücüler, 500 beygir güç üreten hibrid aracı, 1,6 litrelik içten yanmalı motorla birleştirebilecek. Güç takviyesi, bataryalar frenleme sırasında yeniden şarj edildiğinde tekrar devreye alınabilecek.

Neuville, sorunsuz bir gün geçirip geçirmediği sorulduğunda, "Aslında evet."

"Sabah bir direksiyonda bağlantı sorunu vardı ve butonlar çalışmadığı için aracı çalıştıramadım. Ancak düzelttikten sonra devam ettik. Bir kere yakıtımız bitti ve bunun dışında öğleden sonra herhangi bir sorun yaşamadık. Son beş etapta hibrid kiti bir kez sıfırlamak zorunda kaldım, bu hızlı bir sıfırlamaydı ve sonra tekrar yola koyulduk."

"Erken başladık ve oldukça geç bitirdik ama özellikle bir günde üç farklı etapta hibridi deneyimlemek çok faydalı bir deneyimdi."

"Bütün gün aynı yolda sürdüğünüzde iyi hissetmek zor, burada üç farklı etapta test yaptık."

"Ekstra hibrid desteğiyle daha iyi hale geliyoruz ve öğleden sonra oldukça iyi çalışıyordu, bu iyi bir adım." dedi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 Rally1 Photo by: Hyundai

Neuville, WRC'nin Rally1 düzenlemelerine ve özellikle aeroyu azaltma, merkez diferansiyeli kaldırma ve süspansiyon hareketini azaltma kararını eleştirdi.

Belçikalının teknik öğeleri küçültme konusundaki görüşü değişmezken, hibridin ilginç olacağına, yeni ve daha sağlam şasinin potansiyele sahip olduğuna ve mevcut araca kıyasla daha güvenli olduğuna inanıyor.

"Araç çok da kötü değil. Şasi açısından şu anda sahip olduğumuz şeyin bir evrimi. Mevcut şasi ile ilgili şikayetlerimizin hepsi çözülmedi ve bazı yeni sorunlar da var. Ancak asıl istediğimiz şeyler çözüldü."

"Şasinin çok fazla potansiyeli olduğunu hissedebiliyorum."

"Araç hâlâ geliştirilecek. Daha iyi olacaktır." dedi.

Neuville'in, geliştirilmesi için altını çizdiği alanlardan biri de aracın elektrik gücünden içten yanmalı motora geçme kabiliyeti. Bu, testte ralli direktörü Yves Matton ve teknik direktör Jerome Touquet tarafından temsil edilen FIA tarafından gündeme getirilen bir problem.

"Benim FIA'ya bahsettiğim ilginç noktalardan biri, içten yanmalı motordan elektriğe geçmenin çok kolay olması."

“Elektriği açıyorsunuz ve otomatik olarak boşa gidiyorsunuz ve araç [motor] duruyor. Ancak tam tersi, aracı kullanırken ve elektrikten yanmaya geçmeniz gerektiğinde, aracı gerçekten durdurmanız gerekiyor çünkü ilk vitese geçmeniz gerekiyor."