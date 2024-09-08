Neuville: "Hiçbir şey bitmiş değil"
Thierry Neuville, bugünkü etaplarda daha fazla dramatik olayın yaşanabileceğini öngörüyor.
Thierry Neuville, Acropolis Rallisi'ndeki en zorlu etaplar öncesinde liderliğini sürdürmesine rağmen, hiçbir şeyin bitmediğini vurguladı.
Bu yılki Acropolis Rallisi, son yılların en zorlu rallilerinden biri olarak öne çıkarken, şampiyonluk mücadelesinde olan beş pilot da ralli boyunca sorunlarla karşılaştı.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Neuville, cumartesi günkü altı etabı da sorunsuz tamamlayarak liderliği ele geçirdi. Ancak Belçikalı pilot, bugünkü zorlu etabın sonucu değiştirebileceğine inanıyor.
Neuville şunları söyledi: "Bugün iyi bir gün geçirdik ama henüz hiçbir şey bitmiş değil."
"Bugünün zorlayıcı bir gün olacağını unutmamalıyız. Power Stage çok zorlu olacak, henüz hiçbir şey bitmiş değil."
"Doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Ama biliyoruz ki bugün alınabilecek çok fazla puan var."
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