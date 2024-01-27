Neuville: "Monte Carlo liderliğine yükselişte 'yol notu bilgisi' fark yarattı"

Hyundai sürücüsü sabaha üçüncü sırada başladı ancak zorlu soğuk koşullarda düzenlenen dokuzuncu etapta gösterdiği çaba Belçikalı sürücüyü galibiyet mücadelesine dahil etti.

Neuville, Toyota sürücüsü Sebastien Ogier'in 18.8 saniye önünde ikinci sıraya yükseldi ve ralli lideri Elfyn Evans'tan 9.6 saniye daha hızlıydı.

Neuville daha sonra 10. etapta ralli liderliğini ele geçirdi ve avantajı 5.1 saniyeye çıkardı.

Neuville, Autosport/Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Dokuzuncu etap iyi hissettirdi ama çok da iyi değildi."

"Arada bu kadar büyük bir fark olmasını beklemiyordum. Diğerlerinin iyi performans göstermesini beklesem de düne kıyasla bu sefer iyi bir bilgiye sahiptim ve bu açıkça bir fark yaratıyor."

"Ogier'in benden 17 saniye ve üç kilometrede 11 saniye aldığını gördük çünkü benim yol notlarım gösterişsizdi. Sanırım bu sabahki fark buydu." şeklinde konuştu.

Evans'ın ikinciliğe gerilemesinde 10. etapta yaşanan hibrit arızası etkili oldu, ancak Galli sürücü bir sonraki testte gücün geri geldiğini doğruladı.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Evans, "Elbette, bu sabahki ilk etabı değerlendirmek oldukça zordu ve Thierry iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor. O kadar da kötü değildik ama ortadaki etapta zorlandık ve bu da bize pahalıya mal oldu."

"Elbette yine de zorluyoruz. Öğleden sonra için bazı şeyleri büyük ölçüde değiştirmeyi planlamıyorum ama temiz bir sürüş yapmak istiyorum." dedi.

Şu anda Neuville'in 7.7 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alan Ogier, 10. Monte Carlo galibiyetini elde etmek için mükemmel bir sürüş sergilemesi gerektiğine inanıyor.

Ogier, "Hâlâ sadece sekiz saniyelik bir fark olması mümkün ama şu andan itibaren kaybedecek zamanımız yok, her şeyi mükemmel yapmanın ve sonuna kadar zorlamanın zamanı geldi."

"Bu sabahki etapta çok şey kaybetmek üzücü ama bunun dışında her etap oldukça yoğun. Bu mücadeleyi takip etmenin güzel olduğuna inanıyorum." dedi.

Fotoğraf tarafından: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Ott Tanak, Hyundai'sinin bu sabah kapalı parkta çalışmamasının nedeninin akü sorunu olduğunu, ancak bunun ardından yaşanan motor sorunlarıyla ilgili olmadığını söyledi.

2019 Dünya Şampiyonu, motor sorununun Perşembe gecesi yaşadığı sorunla benzer olduğunu kabul etti.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Tanak, "Bu sabah kapalı parkta yaşadığımız sorun bir akü sorunuydu, gücümüz yoktu ama daha sonra yaşanan motor sorunlarıyla ilgili değildi."

"Söylemesi zor ama bir şekilde aracımızda motoru yönetmek oldukça zor, ALS [anti-lag sistemi] hayatı biraz zorlaştırıyor ama etaplar daha hızlı olduğunda sorun yaşamıyoruz."

"Bu zor bir konu çünkü takım durumun neden bu kadar kötü olduğunu bilmiyor, ne planladıklarını da ben bilmiyorum. Görünüşe göre doğrudan bir çözüm yok."