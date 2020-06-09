FIA, Nisan ayının başlarında koronavirüs salgını sırasında haksız avantaj elde etmelerini önlemek için üreticilerin 30 Mayıs'a kadar herhangi bir test yapmasını yasaklamıştı.

Ancak, son tarih geçtikten sonra Hyundai, Finlandiya'da yeni sezona hazırlanmak için çok günlük bir test yapma kararı aldı.

Testin ilk gününde, Belçikalı pilot Neuville, yüksek hızlı bölümde aracının kontrolünü kaybetti ve Hyundai i20 ile çok büyük bir kaza yaptı.

Hem Neuville hem de yardımcı sürücü Nicolas Gilsoul olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak araçlarının aldığı hasar o büyükti ki, Hyundai ilk günün ardından testi iptal etmek zorunda kaldı. Takım şimdi Alzenau'daki fabrikasına geri dönüyor.

Hyundai Motorsport'tan bir sözcü, ekibin Finlandiya'daki testin aniden sona ermesinin ardından ikinci bir test daha yapmayı planlamadığını doğruladı.