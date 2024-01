Neuville, hem puanlara hem de Ogier'i yenmeye odaklı

Hyundai sürücüsü Neuville günün son etabında Ogier'i 4.1 saniye farkla geçerek Toyota'lı rakibinden liderliği geri aldı ve pazar günkü etaplara 3.3 saniyelik avantajla girdi.

Belçikalı sürücünün "başından sonuna kadar saf mükemmellik" olarak nitelendirdiği sürüş, WRC'nin 2024 için yeni puan sistemi kapsamında kendisine geçici maksimum 18 puan kazandırmaya da yetti.

Finişe ulaşan sürücülere bu yıl üç farklı ölçüte göre puan verilecek; cumartesi günkü etapların sonundaki pozisyonları, pazar günkü etaplarda en hızlı sürücüler ve daha önce olduğu gibi Power Stage'de en hızlı sürücüler.

Neuville Autosport'a yaptığı açıklamada, "Keyif alıyordum çünkü araçta kendimi rahat hissediyordum."

"[Ogier'in] bizden daha hızlı gittiğini görmek hiç hoş değil ama son etapta orada iyi bir zaman yapabileceğimi hissettim."

"Sabah geçişlerinde de ondan daha hızlıydım, bu yüzden devam etmeye karar verdik ve mükemmel bir etap geçirdik, harikaydı." dedi.

Neuville, puanları mı yoksa sadece Ogier'i yenmeyi mi düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi: "İkisinden de biraz!"

Pazar günkü yaklaşımını açıklayan Neuville, stratejik bir oyun oynayacağını söyledi.

2020 Monte Carlo galibi, "Sadece 3.3 saniye avantajımız var, bu yüzden hızlı sürmemiz gerekiyor."

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

"Her şeyi riske atamayız, bu yüzden yarın akıllıca davranmalı ve kaç puan alacağımıza bakmalıyız."

"Tüm puanlara ihtiyacımız yok, ancak ilk sırayı koruyabilirsek ve yarın tutarlı ve hızlı olarak alabileceğimiz maksimum puanı alabilirsek, sorun olmaz." dedi.

Hyundai patronu Cyril Abiteboul Autosport'a verdiği demeçte, Neuville'in performansının geçen yıl takımın başına geçtiğinden beri en iyi performanslarından biri olduğunu söyledi Hem Belçikalı sürücüyü hem de yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe'yi olağanüstü performansları için tebrik etti.

Abiteboul, "Çok kontrollü, yine tesadüf değil. Bu sabah o etapta zaten hızlıydı."

"Çok derli toplu ve odaklanmıştı ve o etapta son derece iyi sürdü."

"Sanırım biraz da lastik stratejisiyle ilgili bir durum var; iki yedek lastik kullanmayı tercih ettik ki bu da aradaki boşluklar bu kadar az olduğunda bir dezavantaj olabilirdi. Çünkü bunun öğleden sonraki turda altı ila yedi saniyelik bir handikap olduğunu biliyoruz."

"Böyle çok küçük farklar olduğunda, belki de yapılacak doğru şeyin bu olmadığını düşünürsünüz. Ama belki de son etabın sonuna doğru biraz daha fazla gücümüz vardı." dedi.

Abiteboul, Hyundai'nin kış klasiğindeki ikinci zaferini elde etmeye çalıştığı pazar günü öncesinde Neuville için en önemli faktörün 'ritmini korumak' olduğuna inanıyor.

Abiteboul, "Sadece kendi ritminizi koruyarak ihtiyacınız olan güven seviyelerini koruyabilirsiniz."

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Tamam, Evans'ın [üçüncü sırada, Neuville'in +34.9s gerisinde] üzerimizde yarattığı baskı biraz daha az Bu yüzden kesinlikle taktiksel bir şeyler yapmayı seçebiliriz."

"Ama sanırım nasıl uyandığını görmek istiyor. Bu sabah oldukça iyi uyandığına atıfta bulunuyor."

"Eğer yarın da aynı şekilde iyi uyanırsa, galibiyetten başka bir şey elde edemeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kendi rekorunu daha ileri götürerek onuncu Monte zaferini kovalayan Ogier, "Üç saniyelik avantaja sahip olmak daha iyi olurdu ama gerideyiz ve üç saniye kesinlikle fazla değil." dedi.